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Эксперты напомнили о правилах выбора консервированных овощей
При подготовке новогоднего меню важно уделить внимание качеству заготовок. Так, часто на стал подаются блюда с консервированными овощами и фруктами. Как подобрать качественные консервы, со ссылкой на Минсельхозпрод Московской области сообщает «Радио 1».
Так, например, в ведомстве посоветовали тщательно проверить целостность банки и уделить внимание маркировке.
«Рекомендуется также обратить внимание на стандарт производства, состав и, конечно, дату изготовления и срок годности», — уточнили в министерстве.
В частности, при выборе консервированных помидоров, необходимо визуально оценить прозрачность рассола, а также внешний вид плодов. Они должны быть цельными, а кожица не лопнувшей.
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