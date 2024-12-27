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Общество 27 декабря 2024 19:25

Эксперты напомнили о правилах выбора консервированных овощей

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При подготовке новогоднего меню важно уделить внимание качеству заготовок. Так, часто на стал подаются блюда с консервированными овощами и фруктами. Как подобрать качественные консервы, со ссылкой на Минсельхозпрод Московской области сообщает «Радио 1».

Так, например, в ведомстве посоветовали тщательно проверить целостность банки и уделить внимание маркировке.

«Рекомендуется также обратить внимание на стандарт производства, состав и, конечно, дату изготовления и срок годности», — уточнили в министерстве.

В частности, при выборе консервированных помидоров, необходимо визуально оценить прозрачность рассола, а также внешний вид плодов. Они должны быть цельными, а кожица не лопнувшей.

#новогодний стол
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