Эксперты напомнили о необходимости своевременно обновлять банковские карты

Банковские карты рекомендуется регулярно обновлять по мере истечения срока их действия, а также незамедлительно перевыпускать в случае компрометации. Как правило, срок действия физических карт составляет от трех до пяти лет, после чего банк автоматически оформляет новую карту. Об этом сообщили в пресс-службе финансового маркетплейса «Сравни», передает «RT».

Наибольшее значение обновление карты приобретает при выявлении несанкционированных операций или утрате карты. В таких ситуациях необходимо сразу заблокировать действующую карту и заказать ее перевыпуск.

Кроме того, ряд банков предоставляет возможность использовать виртуальные карты, которые можно выпускать и удалять по мере необходимости, фактически обновляя платежные данные для каждой отдельной транзакции или сервиса.

Эксперты также отметили, что регулярное обновление карт является одним из ключевых способов защиты от мошенничества. По словам специалистов, перевыпуск карты после окончания срока действия или в случае компрометации делает недействительными все ранее похищенные данные, включая номер карты, срок ее действия и CVV/CVC-код.

Быстрая реакция на подозрительные операции за счет немедленной блокировки и замены карты остается наиболее эффективной мерой для предотвращения дальнейших финансовых потерь.