Эксперты напомнили, как не стать жертвой мошенников за границей

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Во время заграничных поездок российские туристы часто становятся мишенью для мошенников. Однако опрошенные РИА Новости эксперты уверены — риск можно значительно сократить, если соблюдать простые меры предосторожности. Главное правило — сохранять бдительность, даже находясь на отдыхе.

По словам доцента кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили, туристы чаще всего попадаются на примитивные уловки, избежать которых довольно просто:

«Необходимо быть бдительным даже на отдыхе, чтобы не вернуться домой с пустым кошельком. Как правило, туристы попадаются на простые схемы обмана, которые никак не связаны с социальной инженерией, и при должной осторожности их можно легко избежать».

Среди наиболее распространенных мошеннических схем – нечестный обмен валюты. Чтобы не потерять деньги, заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Роман Гареев рекомендует менять валюту в банках или официальных обменниках, всегда пересчитывать деньги на месте и сверять номера купюр, если есть подозрения.

Особую осторожность стоит проявлять при пользовании такси. Мошенники нередко завышают цены или отключают счетчики. Гареев советует заранее уточнять тарифы, использовать проверенные приложения и требовать включения счетчика.

Еще одна уловка, с которой туристы сталкиваются в таких странах, как Испания, Франция и Чехия — псевдополицейские. Они могут просить показать документы и пытаться выманить деньги. В таких случаях эксперт советует не отдавать паспорт или кошелек — нужно требовать сопровождение в настоящий полицейский участок и сразу звонить в посольство.

Часто туристов обманывают и при покупке экскурсий или билетов в музеи. Это особенно актуально в популярных городах, таких как Рим, Венеция, Афины и Париж. Чтобы избежать этого, стоит покупать билеты только на официальных сайтах музеев или в их кассах, а экскурсии заказывать через проверенные агентства с отзывами.

Аренда жилья – ещё одно направление, в котором активны мошенники. На популярных платформах можно встретить фальшивые объявления с заманчивыми ценами, после предоплаты связь с «арендодателем» обрывается. Специалисты рекомендуют пользоваться только проверенными сайтами с системой гарантий, внимательно изучать отзывы и не переводить деньги напрямую без подтверждения бронирования.

Иногда туристов заселяют в номера с «неисправностями» и требуют доплату за «ремонт». Чтобы избежать таких ситуаций, эксперты рекомендуют фиксировать состояние номера при заезде. Фотографировать эксперт рекомендует и транспортное средство, взятое в аренду – при возврате скутера, авто или велосипеда мошенники иногда требуют оплатить «повреждения», которые были изначально или даже инсценируются работниками компаний, оказывающих услуги аренды.

Опасность могут представлять и слишком «дружелюбные местные». Приглашения в бары или навязчивые предложения купить сувениры могут обернуться требованиями огромной платы. Не стоит соглашаться на предложения незнакомцев проводить время, покупать «дружеские сувениры», особенно если «друг» настойчив.

Соблюдение этих советов поможет туристам обезопасить себя и сосредоточиться на главном – отдыхе и впечатлениях от поездки.