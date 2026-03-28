Эксперты: налог на кэшбэк зависит от условий договора с банком

Россияне заработали на вкладах в 2025 году около 10 трлн рублей, что привело к рекордным налоговым отчислениям. Однако фискальные органы начали обращать внимание не только на процентные доходы, но и на кэшбэк по банковским картам, который может быть приравнен к инвестиционному доходу, пишет «Ъ».

Один из вкладчиков, разместивший на депозитах около 8 млн рублей, получил за год 2,2 млн рублей дохода по вкладам и ещё 480 тысяч рублей кэшбэка. Налоговая служба посчитала, что бонусы также подлежат обложению, хотя вопрос остаётся спорным.

Управляющий партнер крупной юридической компании Даниил Базылев отметил, что ключевая проблема – в определении налоговой базы. Многое зависит от условий договора с банком и правовой природы кэшбэка. Например, у Т-Банка бонусы выплачиваются деньгами, а у Сбербанка программа «СберСпасибо» имеет иную правовую природу.

Эксперт Антон Никифоров пояснил, что Налоговый кодекс освобождает кэшбэк от НДФЛ, но исключения возможны, если право на него возникает на особых условиях или связано с трудовыми отношениями с банком.

Независимый экономический эксперт Семен Новопрудский отметил, что вклады от 1 млн рублей в любом случае попадают в систему налогообложения. Чем выше ставки и объём депозитов, тем больше налогов собирают власти. В бюджете на 2026 год уже заложено увеличение таких поступлений.

Директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков добавил, что доходность на уровне миллионов рублей доступна лишь 1% вкладчиков. Если у гражданина возникает дополнительный доход в таком объёме, это может вызвать вопросы налоговых органов о возможном уклонении от уплаты налогов. Финансовые консультанты рекомендуют разносить процентные начисления по разным налоговым периметрам или осознанно ограничивать кэшбэк.