Эксперты на «Родительском собрании» онлайн обсудят режим дня школьника

Сегодня в 17 часов татарстанцы смогут посмотреть прямой эфир проекта «Родительское собрание», на котором эксперты будут обсуждать режим школьника.

Среди рассматриваемых тем — распорядок дня и питания учащегося, его адаптация к учебе после летних каникул, а также внеклассная нагрузка.

Гостем эфира станет заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева. Также в разговоре примут участие медицинский психолог Республиканской клинической психиатрической больницы им. акад. Бехтерева Оксана Макарова, учитель начальных классов МБОУ «Лицей № 83» Ильмира Абдуллина, а также врачи и родители.

Трансляция пройдет в официальной группе Минобрнауки РТ во «ВКонтакте».