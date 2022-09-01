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Ру Тат
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Общество
1 сентября 2022  13:17

Эксперты на «Родительском собрании» онлайн обсудят режим дня школьника

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Сегодня в 17 часов татарстанцы смогут посмотреть прямой эфир проекта «Родительское собрание», на котором эксперты будут обсуждать режим школьника. 

Среди рассматриваемых тем — распорядок дня и питания учащегося, его адаптация к учебе после летних каникул, а также внеклассная нагрузка.

Гостем эфира станет заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева. Также в разговоре примут участие медицинский психолог Республиканской клинической психиатрической больницы им. акад. Бехтерева Оксана Макарова, учитель начальных классов МБОУ «Лицей № 83» Ильмира Абдуллина, а также врачи и родители.

Трансляция пройдет в официальной группе Минобрнауки РТ во «ВКонтакте».

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