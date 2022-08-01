Эксперты: Моногорода Татарстана становятся полноценными точками роста

Благодаря усилиям властей Татарстана и мерам федеральной поддержки моногорода Татарстана становятся полноценными точками роста и местом притяжения новых инвестиций с современной инфраструктурой, удобной для комфортного и результативного ведения бизнеса. Такое мнение выразил заместитель председателя Общественной палаты РТ Мунир Гафиятуллин.

«Для решения проблемы монопрофильности на федеральном уровне создано много инструментов. В первую очередь, это меры поддержки по привлечению средств для развития инфраструктуры, предоставляемые Фондом развития моногородов. Реализуются соглашения о софинансировании расходов республики в целях реализации мероприятий по строительству или реконструкции объектов инфраструктуры для инвестиционных проектов в моногородах. Подобные проекты реализуются в Набережных Челнах, Зеленодольске, Нижнекамске и Елабуге. Еще один инструмент, направленный на повышение инвестиционной привлекательности моногородов – территории опережающего социально-экономического развития. За прошедшие годы в Татарстане, где зарегистрировано 5 ТОСЭР, создано более 13 тыс. рабочих мест, объем капитальных вложений составил порядка 26 млрд рублей», – сказал Гафиятуллин, выступив на площадке Экспертного клуба.

Он напомнил, что в Татарстане зарегистрировано 7 моногородов: Набережные Челны, Зеленодольск, Елабуга, Менделеевск, Камские Поляны, Чистополь и Нижнекамск. Население этих территорий составляет более 1 млн человек.

Для того чтобы добиться успехов в развитии моногородов важно сочетание слагаемых успеха – грамотной работы администрации города, поддержки республики, поддержки Фонда развития моногородов и реализации стратегии устойчивого развития системообразующих предприятий, считает управляющий партнер Аудиторско-консалтинговой компании «Кроу Аудэкс» Айрат Гимадутдинов.

«Поддержка Фонда развития моногородов очень важна, но она эффективна при рачительном использовании выделяемых средств, что продемонстрировали Набережные Челны и Менделеевск. Попадание Менделеевска в топ-10 моногородов вызвало особенно радостные чувства, так как я бывал в этом городе в 90-е годы, это был очень депрессивный регион. А сейчас успешно развивается, жители довольны», – отметил он.

В свою очередь генеральный директор «Таймас-групп» Динар Минахметов считает, что за счет cофинансирования Фондом развития моногородов строительства инженерной и дорожной инфраструктуры проблемные города Татарстана стали гораздо привлекательнее как для местного населения, так и для инвесторов.

«Также вижу в этом огромный потенциал для строительного сектора экономики. Чем больше людей проживает в городе, тем больше требуется жилья. В Набережных Челнах у меня есть филиал строительной компании, и я вижу, как растет спрос на частное домостроение с каждым годом», – пояснил эксперт.

Ранее гендиректор Фонда развития моногородов, главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева представила результаты рейтинга моногородов, которые показали высокий уровень социально-экономического развития в 2021 году. В первую десятку вошли города Татарстана: Менделеевск и Набережные Челны, а также Тольятти Самарской области и Тулун Иркутской области.