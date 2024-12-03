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Эксперты, ММА и общение с космонавтом: в Казани обсудили «Тандем родителя и педагога»
В Казани состоялась международная родительско-педагогическая конференция «Тандем родителя и педагога». В мероприятии приняли участие свыше 1,5 тысячи человек, в том числе психологи, педагоги, представители общественных объединений и госведомств. Об этом сообщает организатор — благотворительный фонд «Добрый ребенок».
Началась конференция с выступлений экспертов. Так, от известного авиатора, председателя совета директоров ГК «Тулпар» Азата Хакима участники о том, как авиамоделирование может заинтересовать ребят наукой и творчеством. Известные летчики и руководители столичной летной школы «Авиатор» Евгений и Александр Мартенюки поделились, как достичь успеха в авиации, а член попечительского совета фонда «Добрый ребенок», заслуженный тренер Татарстана Александр Даренков поднял вопросы важности патриотического и духовно-нравственного воспитания в спорте.
Затем собравшихся ожидало подключение к чемпионату мира по смешанным единоборствам ММА. В рамках обсуждения уделялось особое внимание роли спорта в формировании дисциплины, развитии командных качеств и укреплении здоровья молодежи.
Обратили внимание участники и на важность привлечения детей в общественные движения. Об этом рассказала заместитель председателя совета регионального отделения «Движения Первых» в РТ Лейсан Засыпкина.
Затем был проведен телемост со звездным городком, состоялось общение с российским космонавтом-испытателем отряда НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина Олегом Артемьевым. Он поделился с участниками мероприятия историями о космосе, своими мечтами и роли науки в жизни детей.
Также на площадке состоялась презентация инициатив Минздрава России, направленных на укрепление здоровья подрастающего поколения и профилактику заболеваний, а представители Русской православной церкви и протестантской общины затронули вопросы нравственного воспитания и духовных ценностей.
Для участников подготовили мастер-классы по развитию творческих и технических навыков, дискуссии по актуальным вызовам современного воспитания. Кроме того, они смогли поделиться личным опытом друг с другом.
Основной целью конференции стало формирование открытой и продуктивной площадки для обмена мнениями и выработки решений, направленных на всестороннее развитие детей, рассказал директор благотворительного фонда «Добрый ребенок» Евгений Кузнецов. Он презентовал проекты, реализуемые фондом, в том числе направление «Добренок», которое придумали сами дети.
По итогам встречи планируется разработка резолюции, которая ляжет в основу дальнейших действий в области воспитания и образования детей. Организаторы намерены сделать конференцию ежегодным мероприятием, продолжающим способствовать развитию позитивных инициатив в данной сфере.
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