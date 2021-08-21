Эксперты Минздрава разрешили применять «Спутник Лайт» людям старше 60 лет

Медицинское сообщество одобрило применение однокомпонентной вакцины против нового коронавируса «Спутник Лайт» людям старше 60 лет, в том числе для ревакцинации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

«Эксперты дали разрешение на использование вакцины „Спутник Лайт“ у лиц старше 60 лет, для повторной вакцинации она преимущественно используется, тех кто, ранее уже получили вакцинацию. Для лиц старше 60 лет, чтобы поддержать и сохранить жизни, „Спутник Лайт“ может быть сегодня рекомендован медицинским сообществом и для тех, кто ранее переболел», — сказал Мурашко.

По данным министра, доля пожилых людей среди умерших от коронавируса составляет около 85%, поэтому им нужно вакцинироваться.

«Очень важна вакцинация, особенно у лиц старше 60 лет. Мы вчера были в „красной зоне“ и видели, что огромное количество пациентов, и в тяжелом состоянии [в том числе] лица, старше 60 лет. Они уже сожалеют, понимают, что нужно было вакцинироваться, но заболевание уже запущено», — подчеркнул он.