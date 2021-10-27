Эксперты «Миллиард.Татар» в Уфе заявили, что башкирский язык жив, пока жив татарский

Круглый стол на тему «Татары и башкиры в переписи-2021: сохранить добрососедские отношения», организованный интернет-изданием «Миллиард.Татар», прошел накануне в Уфе.

В обсуждении приняли участие башкирская активистка Эльза Бурханова, башкирский блогер Руслан Габбасов, этнополитолог Ильдар Габдрафиков, социолог Рушан Галлямов, заместитель директора Института истории, языка и литературы Уфимского федерального исследовательского центра РАН Тимур Мухтаров, мусульманский эксперт Ишмурат Хайбуллин, экономист Рустем Шайахметов и многие другие. Модераторами встречи выступили сооснователи проекта «Миллиард.Татар» Арслан Минвалеев и Тимур Рахматуллин.

Участники круглого стола обсудили пути сохранения национальных языков, проблематику российского федерализма и поиск общих проектов, которые могли бы объединить два братских народа.

Дискуссию вызвал вопрос «северо-западного диалекта башкирского языка». Казанская сторона отстаивала точку зрения, что этот идиом правильнее относить к татарскому языку, а уфимская говорила о феномене татароязычных башкир. Интересную мысль высказал Ишмурат хазрат Хайбуллин, заявивший, что башкирский язык жив, пока жив татарский.

Общее возмущение участников круглого стола вызвал вчерашний инцидент в Дюртюлях, где автопробег радиостанции «Китап», направленный на укрепление татаро-башкирской дружбы, встретили вооруженные сотрудники Росгвардии.