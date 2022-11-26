Топилин: «Матери – герои сегодняшних дней, они проявляют мужество и терпение в ходе СВО»

Завтра, 27 ноября, в России будет отмечаться День матери. Это хороший повод сказать своим близким теплые слова, однако благодарить своих матерей за заботу и доброту следует не только в праздники, а каждый день, считают эксперты. Своими мнениями они поделились на площадке экспертного клуба.

«Считаю, день матери – это всего лишь один небольшой из огромного количества поводов поблагодарить мам за их безусловную любовь, за бессонные ночи, за заботу и трепет, с которым они относятся к детям», – отметил председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

Он подчеркнул важность государственной поддержки матерей, особенно в сложных ситуациях. «Сейчас в нашей стране для мам разработано и реализуется большое количество системных социальных мер, помогающих будущим мамам с момента их беременности и до выпуска ребенка из университета. Я считаю, что это минимальный наш долг, который мы просто обязаны выполнить перед матерями. К тому же мамы – одни из героев сегодняшних дней. В ходе СВО они проявляют огромное мужество, терпение и мудрость», – подчеркнул он.

У каждого народа в нашей большой стране мама имеет сокровенное, даже сакральное значение, а голос матери всегда играет решающую роль, считает председатель РМОО «Молодежная Ассамблея народов Татарстана» Тимур Кадыров. «Отрадно, что теперь у нас в стране на регулярной основе будет отмечаться День матери. На мой взгляд, сейчас, когда определенные силы пытаются разрушить традиционные семейные ценности, как никогда важно подчеркнуть роль матери не просто в становлении каждого отдельно взятого человека, но в формировании и сохранении целой нации, государства», – добавляет он.

День матери был учрежден в России 24 года назад, напомнила гендиректор Елабужского государственного музея-заповедника Гульзада Руденко. Она согласилась с тем, что сегодня государство уделяет семьям больше внимания.

«Выплачивается материнский капитал, пособия на содержание детей, выплаты многодетным семьям и семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья, в стране работают различные социальные программы по улучшению жилищных условий, такие как «Молодая семья» и многое другое. В нашей республике успешно работает общественная организация «Женщины Татарстана» и подобные ей в районах РТ. Все они проводят множество мероприятий для мам – концерты, благотворительные акции и другое, оказывают всевозможную поддержку женщинам, в том числе одиноким мамам и мамам детей с ОВЗ», – отметила она.

Во всех городах Татарстана в День матери проводятся праздничные концерты, тематические утренники в школах и детских садах, офлайн и онлайн конкурсы, флешмобы, добавила Руденко и поздравила всех матерей с приближающимся праздником.

Напомним, День матери традиционно отмечается в последнее воскресенье ноября. У праздника в России даже появились свои атрибуты — незабудка и плюшевые мишки с этим цветком в руках.