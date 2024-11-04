Эксперты: Маск может стать посредником между США и КНР

Американский предприниматель Илон Маск может стать ключевым посредником в торговых отношениях Китайской народной республики и Соединенных Штатов, если Дональд Трамп победит на предстоящих выборах. Так считает бизнесмен и основатель Interconnected Capital Кевин Сюя, чьи слова приводит агентство Блумберг.

Как отметил эксперт, Маск может стать посредником между странами по многим технологическим и торговым вопросам при второй администрации Трампа.

Экс-сотрудник Пентагона и старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Дерек Сиссорс, в свою очередь, добавил, что Маск пользуется особым отношением в КНР. Именно через него власти Китая могут попытаться повлиять на администрацию Трампа, если Дональд станет президентом Штатов.

Однако, по данным издания, позиция Маска насчет отношений с Пекином идет вразрез с мнением других близких к Трампу лиц. Как пишут авторы материала, Китай очень интересен предпринимателю с точки зрения бизнеса. К примеру, именно в КНР Tesla производит половину всех своих электрокаров.

До этого Трамп говорил, что хочет назначить Маска как своего ближнего сторонника на «влиятельную должность» в своей администрации, если его переизберут на предстоящих выборах.

Напомним, президентские выборы в США состоятся 5 ноября. На «кресло американского лидера» претендуют республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис.