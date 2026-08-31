Эксперты конкурса «Семейная столица России» оценили работу центра «Тылсым»

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Эксперты конкурса «Семейная столица России» оценили работу инклюзивного центра «Тылсым» в столице Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В ходе экскурсии гости познакомились с программами для детей с особенностями развития, осмотрели учебно-тренировочную квартиру, инклюзивное кафе, спортивный зал и творческие мастерские. Экскурсию провела руководитель «Тылсым» Лиана Садыкова, сама являющаяся матерью особенных детей.

В центр принимают детей с двух лет: здесь работают «Школа раннего развития», организован курс подготовки к школе «Скоро в школу» и «Нейроклуб короткого дня» для детей, которым пока что сложно посещать обычный детский сад. Всюду особое внимание уделяют коммуникации: дети учатся взаимодействовать друг с другом, выполнять совместные задания и постепенно осваивать социальные навыки.

Именно результатами этой работы особенно заинтересовали экспертов. На данный момент в «Нейроклубе короткого дня» занимаются девять детей. Трое воспитанников уже смогли перейти в дошкольные группы, а на их места пришли новые малыши. Еще трое детей с сентября попробуют начать посещать детский сад. «Наша задача – помочь каждому ребенку сделать этот шаг. А, если пока не получается, продолжаем закреплять навыки и пробовать дальше», – пояснила руководитель АНО «Добрая Казань» Татьяна Мерзлякова.

Затем эксперты побывали в инклюзивном кафе. Здесь подростки и молодые люди с ограниченными возможностями здоровья проходят предпрофессиональную подготовку: учатся работать бариста и официантами, тренируют коммуникацию и взаимодействие с посетителями. Сейчас здесь занимаются трое воспитанников старше 17 лет.

При осмотре творческой мастерской комиссия обратила внимание на работы, которыми оформлены помещение центра. «Это все детки делали? Некоторые работы просто потрясающие», – согласно заявили президент ассоциации «МАКО» Ольга Голышенкова и член Общественной палаты РФ Наталья Дмитриевская.

Лиана Садыкова объяснила, что воспитанники центра создают эти произведения на занятиях по рисованию, лепке, декоративно-прикладному искусству и другим творческим направлениям. «У ребят с аутизмом хорошо развита мелкая моторика. Дети что-то не могут ответить, они вербально не развитые, но реализовывают себя в картинках», – уточнила.

Дмитриевскую также заинтересовал дизайн пространства. Принимающая сторона сообщила, что создатели центра консультировались с психологами и дизайнерами и учитывали особенности восприятия информации детьми.

Следующей пунктом экскурсии стала учебно-тренировочная квартира. Здесь детей с ОВЗ старше девяти лет учат бытовым навыкам, необходимым для самостоятельной жизни. Трехмесячный курс проходит несколько раз в неделю, а программу составляют отдельно для каждого ребенка. Помещение максимально приближено к настоящему жилью: обычная кухня, бытовая техника и предметы, которыми ребенок в дальнейшем будет пользоваться дома.

Центр «Тылсым» был создан в конце 2014 года на базе АНО «Добрая Казань» при поддержке мэрии столицы РТ, грантов и бизнеса. В общей сложности тут трудятся 12 педагогов и четыре тьютора. На групповых занятиях одновременно занимаются до шести детей, а при необходимости специалист может работать с ребенком индивидуально. Сейчас около 40% воспитанников уже могут обходиться без постоянной помощи тьютора. На данный момент центр постоянно посещают 124 ребенка, а за все время работы к его помощи прибегли более 500 семей.

В Казани функционируют и еще три инклюзивных центра: «Крылья» (ул. Голубятникова, 24), «Луч-Нар» (ул. Ильича, 21/8), «Вместе» ( ул. Журналистов, 13). Совсем скоро откроется центр в микрорайоне «Салават Купере». Кроме того, тренировочную квартирую для детей планируют создать в Московском районе Казани.

Посещение центра «Тылсым» стало частью двухдневной программы экспертов конкурса «Семейная столица России». Комиссия оценивает, как на практике работают инфраструктура и меры поддержки семей с детьми. В финал конкурса вместе с Казанью вышли еще девять городов. Победителя, который получит статус «Семейной столицы России», объявят 13 октября.