Эксперты конкурса «Лучшие товары и услуги РТ» приступили к оценке первых номинантов

Оценку первых номинантов престижного соревнования региональных производителей товаров и услуг начали в Казани эксперты конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан». В одном из павильонов «Казанской ярмарки» в первый день экспертные комиссии заслушали презентации татарстанских производителей в номинациях «Промышленные и строительные товары для населения», «Продукция производственно-технического назначения» и продегустировали образцы молочной продукции.

«Республика Татарстан более десяти лет является лидером в реализации проекта „100 лучших товаров России“. В прошлом году некоторые субъекты РФ вообще не проводили региональные этапы, мы проводили дистанционно. В этом году мы один из немногих регионов, кто проводит его в штатном режиме и, конечно, с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил. Достояние Татарстана в том, что конкурс у нас проходит прозрачно: мы можем приглашать и приглашаем всех участников, которые могут послушать своих конкурентов, задать вопросы», — отметил директор ФБУ ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Татарстан» Фарид Туктаров.

Всего, по уже сложившейся традиции, комиссиям предстоит определить победителей конкурса «Лучшие товары и услуги республики Татарстан» в пяти номинациях: пищевая продукция, промышленные товары для населения, продукция производственно-технического назначения, услуги для населения и изделия народных и художественных промыслов.

Конкурс как региональный этап программы «100 лучших товаров России» проводится в нашем регионе Центром стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Татарстан, совместно с Торгово-промышленной палатой РТ, Минпромторгом РТ, другими заинтересованными министерствами и ведомствами с 2004 года. В этом году на участие в нем заявились 160 организаций, номинировав более 400 наименований продукции и услуг. Экспертные комиссии будут оценивать качество татарстанских товаров в течение трех дней.

«Наше производство в селе Набережные Моркваши Верхнеуслонского района существует с 2007 года. Мы делаем моторные катера и яхты от четырех- до двенадцатиметровых. Изначально мы были локализованным производством японской Yamaha, теперь самостоятельны. В этом конкурсе решили поучаствовать впервые», — рассказал заместитель директора по развитию ООО «Вельветте Марин» Адель Самигуллин.

Конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» учрежден распоряжением Кабинета министров Татарстана. Его уникальность и особенность в том, пояснила председатель экспертной комиссии Лариса Липкина, что, например, в номинации «Промышленные товары для населения» могут одновременно участвовать, как в этом году, и лопаты, и кашпо, и ламинат, и катера, и продукция легкой промышленности (школьная форма). Словом, буквально все, из чего состоит быт. Но это не значит, что эксперты будут выбирать между лопатой и катером: каждый из этих видов продукции будет оцениваться самостоятельно, по критериям именно для подобных товаров, и каждый может стать победителем конкурса «Лучшие товары и услуги РТ».

«Мы участвуем в этом конкурсе каждый год, в этом представляем кисломолочные коктейли — богатая бифидобактериями и пребиотиками закваска. Вот, например, обычный коктейль со злаками, а вот с черносливом. Эту продукцию мы вырабатываем с 2012 года, три года назад мы уже номинировали ее, в этом году хотим подтвердить статус. Всего наша Молочная кухня вырабатывает 17 видов продукции, все они становились участниками конкурса и обладателями знака качества», — сказала директор Молочной кухни города Казани при Департаменте продовольственного рынка Казани Зиля Султанова, отметив, что требования конкурса и санитарные нормы с каждым годом становятся все жестче.

На конкурс каждый из участников-производителей направил заполненную анкету, в которой самостоятельно охарактеризовал свою продукцию по заданным критериям. Сегодня эксперты заслушали первые презентации товаров-номинантов, уточняя, например, в чем новизна этой продукции, каковы ее улучшающие характеристики, проходит ли товар добровольную сертификацию и т.д. Члены комиссии проставят в матрицах эксперта баллы. Победителей конкурса определят конце июня, обозначат их награды (высшие призы — «Лидер качества Татарстана», лауреатов, дипломантов 1 и 2 степени, награжденные предприятия смогут не только использовать логотип конкурса при маркировке своих товаров, но и стать участниками общероссийского конкурса «100 лучших товаров России».