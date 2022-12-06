Эксперты: Конгресс в парке «Сириус» даст старт Десятилетию науки и технологий в России

Конгресс молодых ученых в парке науки и искусства «Сириус» — ключевое мероприятие объявленного в России Десятилетия науки и технологий. Сейчас самое время для разработки и реализации принципиально новых решений, главную роль в которых играют молодые исследователи, инженеры и ученые, убежден заместитель председателя Общественной палаты РТ Мунир Гафиятуллин.

«Сам конгресс — очень востребованное мероприятие, это хорошо, когда помыслы молодых людей устремлены в будущее. В течение трех дней молодые ученые, представители государства и бизнеса обсудили, как увлечь наукой молодежь и стимулировать талантливых ребят, были дискуссии о конкретных шагах, направленных на развитие науки в программе школьного образования, а также [о] форматах, способствующих получению новых знаний молодым поколением», — сказал Гафиятуллин, выступив на площадке Экспертного клуба.

По мнению директора АНО «Волжско-Камский экологический центр» Рустема Камалова, длительные усилия по созданию общества потребителей привели к тому, что осталось мало молодых людей, которые идут в вузы не за дипломом, а за знаниями. И ещё меньше тех, кто хочет связать свою жизнь с наукой.

«Поэтому при том, что конгрессы и форумы важны, необходимо главное — вера молодежи в то, что стране необходимы современные технологии, наука. Важно, чтобы современное поколение ученых было уверено, что сможет реализовать себя и поможет своими разработками развитию экономики», — отметил Камалов.

Директор РОО «Совет детских организаций Республики Татарстан» Екатерина Согрина считает, что такие съезды помогают вовлекать новое поколение в науку.

«Потенциал детей и молодежи, особенно в цифровом направлении, велик, и важно, чтобы с раннего возраста этот потенциал был раскрыт, а дальше совершались великие и нужные открытия», — сказала она.

Доктор философских наук, профессор Олег Агапов уверен, что Конгресс молодых ученых России в «Сириусе» должен дать старт реализации проекта Десятилетия науки и технологий.

«Программа мероприятия, ее содержание, круг задействованных лиц показывают, что это большой тренд, направленный на вовлечение молодых ученых в перспективные сферы, формирующие новый социально-экономический и технологический уклад России. В Республике Татарстан есть мощное академическое сообщество, разветвленная система поддержки научных талантов», — заметил Агапов.