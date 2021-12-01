Эксперты клуба «Волга» в Казани обсудят цифровизацию государства

Вопросы цифровизации государства обсудят завтра в Казани члены экспертного клуба «Волга». Дискуссия пройдет в Национальной библиотеке РТ. Заседание будет транслироваться на Youtube, начало запланировано на 16:00.

Участниками заседания станут президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов, политический консультант Григорий Казанков, генеральный директор АНО «Диалог» Владимир Табак, директор по развитию цифрового бизнеса Группы Интерфакс, первый вице-президент Российской ассоциации по связям с общественностью Олег Полетаев, генеральный директор ПАО «Таттелеком» Айрат Нурутдинов и генеральный директор «Барс Груп» Тимур Ахмеров.

Эксперты обсудят значение цифровизации страны, рассмотрят, как она влияет на централизацию государства и заинтересованы ли регионы в тотальной цифровизации всех управленческих механизмов, повышающей прозрачность и контролируемость системы власти на местах.

Зрители в чате смогут задать вопросы экспертам, принимающим участие в заседании. Трансляция будет доступна по ссылке.