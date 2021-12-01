news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Технологии
1 декабря 2021  12:45

Эксперты клуба «Волга» в Казани обсудят цифровизацию государства

news_top_970_100

Вопросы цифровизации государства обсудят завтра в Казани члены экспертного клуба «Волга». Дискуссия пройдет в Национальной библиотеке РТ. Заседание будет транслироваться на Youtube, начало запланировано на 16:00.

Участниками заседания станут президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов, политический консультант Григорий Казанков, генеральный директор АНО «Диалог» Владимир Табак, директор по развитию цифрового бизнеса Группы Интерфакс, первый вице-президент Российской ассоциации по связям с общественностью Олег Полетаев, генеральный директор ПАО «Таттелеком» Айрат Нурутдинов и генеральный директор «Барс Груп» Тимур Ахмеров.

Эксперты обсудят значение цифровизации страны, рассмотрят, как она влияет на централизацию государства и заинтересованы ли регионы в тотальной цифровизации всех управленческих механизмов, повышающей прозрачность и контролируемость системы власти на местах.

Зрители в чате смогут задать вопросы экспертам, принимающим участие в заседании. Трансляция будет доступна по ссылке.

#цифровизация #экспертный клуб волга
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное