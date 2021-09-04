Эксперты клуба «Волга» оценили значение Татарстана для обеспечения прозрачности выборов

В преддверии выборов в Государственную Думу России эксперты клуба «Волга» обсудили в Казани обеспечение прозрачности избирательной процедуры и роль общественного контроля в ходе голосования. Оценили они и значение используемых в Татарстане практик в общероссийском контексте.

В начале дискуссии президент Российской ассоциации политических консультантов Александр Куртов заметил, что необходимо наладить механизм работы со всеми избирателями, причем в первую очередь — с теми, кто относится к выборам с недоверием.

«<…> люди привыкли перепроверять информацию от первого источника, разбираться во всем досконально. А сама процедура выборов архаична. И это очень большой ментальный разрыв, из-за которого появляется внутреннее несогласие. Нужно в первую очередь устранить это, а затем создать механизм работы с несогласными людьми», — уверен политтехнолог.

В свою очередь председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев заявил, что интерес к выборам растет с каждым годом, а параллельно увеличивается и запрос на прозрачность голосования.

«Я считаю, что открытость избирательной системы дает серьезный вектор к легитимности избирательных проектов. Наблюдение на избирательных участках Татарстана будет представлено в самом широком аспекте. Татарстан на сегодняшний день к выборам готов», — убежден он.

В 2020 году республика стала первым регионом, где среди наблюдателей оказались представлены блогеры. Они не только контролировали ход выборов, но и рассказывали подписчикам, как идет голосование. Инициатором этого нововведения стала Общественная палата РТ.

В связи с этим редседатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева заметила: «В прошлом году мы привлекли сто блогеров-наблюдателей, и охват их аудитории был достаточно большой, они рассказывали в соцсетях о том, как происходят выборы. Мне кажется, что так можно добиться доверия к выборам у представителей самой разной аудитории».

Алина Гималтдинова, одна из этих блогеров, объяснила, как решилась на этот шаг, и поделилась своим опытом наблюдения за выборами. «Я решила показать в своем блоге процедуру выборов изнутри, как это всё происходит на самом деле. Аудитория нам доверяет, я это знаю, моя репутация – самое ценное, что у меня есть», — подчеркнула она и добавила, что в этом году планирует вновь стать блогером-наблюдателем.

Первый зампредседателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием, член рабочей группы по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности интернета Общественной палаты РФ Александр Малькевич выразил уверенность в том, что Татарстан лидирует в работе по обеспечению прозрачности выборов.

«Татарстан тренды задает. Это, например, уникальная инициатива с блогерами, которая будет распространяться по всей России. Дополнительное видеонаблюдение – какие еще вопросы могут остаться с таким арсеналом, с открытостью процедуры голосования? В обеспечении прозрачности выборов Республика Татарстан занимает первое место в стране!» — сказал обществнник.

О ждущей наблюдателей работе в режиме нон-стоп на протяжении трех дней и, соответственно, необходимости тщательной подготовки поведал член исполнительного комитета движения «Корпус „За чистые выборы“», федеральный координатор Ассоциации НОМ Алексей Песков.

«Наша задача сейчас — обеспечить максимальную чистоту этой процедуры. Наблюдатели ее смогут обеспечить с помощью фото-, видеофиксации, они должны быть стрессоустойчивыми, должны уметь выполнять свою задачу, несмотря ни на что», — пояснил он.

Кроме того, в ходе обсуждения представители политических партий оценили решение о создании общественных центров видеонаблюдения. «Власть сама идет на видеонаблюдение <…>! Но у людей нет доверия к самим выборам. К выборам у избирателей должно быть абсолютно другое отношение — это основная задача, которая стоит перед всеми нами», — заявил Марат Бухараев, депутат Госсовета РТ и член «Партии Роста».

С ним оказался солидарен Айрат Фаррахов, депутат Госдумы РФ от «Единой России». «„Единая Россия“ будет наблюдать за организацией работы выборов, как и все партии», — заметил он.

Схожие мнения высказали представитель ЛДПР, депутат Госсовета РТ Эдуард Шарафиев, представитель «Коммунистов России», депутат Казгордумы Альфред Валиев и кандидат в депутаты Госдумы от «Справедливой России» Дамир Хуснутдинов.