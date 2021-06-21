Эксперты клуба «Волга» обсудят роль государства в заботе о семьях и детях

Должно ли государство помогать всем семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, какова может быть госполитика в отношении семьи и ребенка, какие вопросы соцподдержки и демографии должны войти в программы кандидатов на выборах в Госдуму? Этим и другим вопросам будет посвящен цикл онлайн-заседаний экспертного клуба «Волга».

Эксперты считают, что в ответ на запрос общества кандидаты на выборах в Госдуму уделят значительное внимание социальной поддержке населения и вопросам демографии. Поэтому на заседаниях будут освещаться темы и проблемы, которые должны войти в предвыборные программы кандидатов. Кроме того, специалисты ответят на вопросы зрителей трансляции.

«По поручению Президента России Владимира Путина к 1 июля Правительство представит целостную систему мер поддержки семей с детьми. Задача — свести к минимуму угрозу бедности для семей, воспитывающих детей», — говорится в сообщении клуба.

Первое заседание «Семейное благополучие: забота государства или личная ответственность?» состоится в 14.00 22 июня. В нем примут участие исполнительный директор общественной организации «Союз отцов» Юрий Соленов, депутаты Госдумы Ильдар Гильмутдинов и Альфия Когогина, депутаты Госсовета РТ Татьяна Ларионова и Альмир Михеев, а также Instagram-блогеры Алина Гималтдинова и Камилла Хафизова.

Присоединиться к трансляции можно по ссылке.