Эксперты клуба «Волга» о выборах президента: «Мы увидели очень яркий результат»

Эксперты клуба «Волга» обсудили итоги прошедших выборов Президента РФ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Главный вопрос был в том, выльется ли единство общества в большую явку»

«Два главных вопроса, которые для нас звучали в данной кампании: пойдут ли люди голосовать и какая будет итоговая цифра, учитывая, что у людей было понимание, кто победит, кто займет второе место и с какими ситуациями столкнемся в дни проведения выборов, потому что наши западные “партнеры” готовили много сюрпризов на эти дни. Соответственно, мы хотели увидеть, как наше общество справится с этой ситуацией», – такими словами начал заседание экспертного клуба «Волга» модератор встречи – генеральный директор агентства «Теория Дарвина» Владимир Кутилов.

По его словам, в течение многих месяцев перед выборами эксперты фиксировали высокую поддержку населением Владимира Путина. И главный вопрос был в том, выльется ли единство общества в большую явку и высокую активность избирателей.

«Когда мы говорим про закономерный результат выборов, мы говорим о том, как общество реагирует на вызовы и агрессию, которые к этому обществу проявляет внешний мир. Мы увидели очень яркий результат, когда люди пришли на выборы несмотря ни на что», – сказал эксперт.

Кутилов также подчеркнул, что важный вопрос, который звучал, – как общество примет высокий результат. Он отметил, что ВЦИОМ опубликовал данные исследования о доверии результату и 83% опрошенных жителей страны считают, что выборы прошли честно.

«Это, на самом деле, главный результат, который важнее, чем тот процент поддержки, который получил Путин на самих выборах», – заявил Кутилов.

Айрат Фаррахов отметил, что во время выборов очень активно голосовала молодежь, причем именно те ребята, которые голосуют впервые Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Большинство людей уже достала ситуация в мире»

В свою очередь депутат Госдумы России Айрат Фаррахов заявил, что высокий процент явки обеспечили два фактора – доверие к Владимиру Путину, а также санкции и давление со стороны недружественных стран.

«Первое – это сама фигура Путина, человека, который конкретными делами, поступками и решениями доказал, что он способен решить важнейшие проблемы людей. Второй важнейший фактор – большинство людей уже достала ситуация в мире, когда стране объявляется почти 19 тыс. санкций и делается все, чтобы превратить Россию в бензоколонку», – считает Фаррахов.

По его словам, люди пришли на выборы, чтобы показать свою сплоченность перед всем мировым сообществом и проголосовать за того человека, который может закончить начатое и продолжать последовательно повышать качество жизни в стране.

Он также отметил, что во время выборов очень активно голосовала молодежь, причем именно те ребята, которые голосуют впервые.

«Мы все наблюдали последние десятилетия мировую тенденцию – максимально пассивное отношение к выборам у всего населения в целом и молодежи в частности. Я очень рад, что молодежь прекрасно оценивает нынешнюю ситуацию, очень объективно. И именно это, как мне кажется, привело их на голосование», – заявил Фаррахов.

Тимур Какохо подчеркнул, что помимо наблюдения непосредственно за участками голосования была также сформирована мониторинговая группа, которая проверяла все социальные сети и медиаресурсы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Самые спокойные выборы за последние 13 лет»

Особенность выборов этого года в том, что был сформирован институт общественного наблюдения, который включает в себя помимо наблюдательского сообщества еще и центр общественного наблюдения. Об этом заявил председатель исполнительного комитета Татарстанского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Тимур Какохо.

«За последние 13 лет это самые спокойные выборы, где не было большого количества фейковой информации о возможных нарушениях», – отметил он.

Какохо подчеркнул, что помимо наблюдения непосредственно за участками голосования была также сформирована мониторинговая группа, которая проверяла все социальные сети и медиаресурсы.

«Что интересно, если в предыдущие годы пытались каким-то образом сформировать какие-то нарушения – видеоролики, фотосюжеты с различных регионов, то в этом году такого не было», – рассказал эксперт.

По его словам, единственный случай, произошедший в Татарстане, – один из жителей пришел на избирательный участок и во время голосования пытался проводить опрос, что запрещено.

«Однако общественный наблюдатель оперативно начал снимать это на камеру и сделал несколько замечаний, после которых этот житель покинул участок. Других ситуаций подобного рода не было», – поделился эксперт.

Марсель Гильмеев: «Большое внимание было уделено таким проектам, как «Мобильный избиратель» и «ИнформУИК». Кроме того, мы видели большую работу ЦИК РТ» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Свыше 1 тыс. уникальных информационных поводов

В свою очередь руководитель обособленного подразделения АНО «Диалог Регионы» в Татарстане Марсель Гильмеев рассказал, что с начала 2024 года и до конца голосования в информационном поле Татарстана было зафиксировано свыше 1 тыс. уникальных информационных поводов, посвященных выборам и подготовке к ним.

«Большое внимание было уделено таким проектам, как “Мобильный избиратель” и “ИнформУИК”. Кроме того, мы видели большую работу ЦИК РТ в лице Андрея Кондратьева – очень большое количество материалов было посвящено ему», – сказал Гильмеев.

Помимо этого, широкий охват получили сопутствующие выборам мероприятия – те, которые были направлены на повышение явки избирателей. В их числе конкурс «Всей семьей на выборы». Гильмеев также подчеркнул, что не только конкурс, но и сама акция «Всей семьей на выборы» получила большое внимание.