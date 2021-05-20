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20 мая 2021  21:24
Эвелина Киселёва

Эксперты КГМА объяснили, как правильно ругать ребёнка

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Иногда ругать детей можно, но делать это нужно правильно. Об этом в прямом эфире рассказал доктор медицинских наук, заведующий кафедрой психотерапии и наркологии КГМА, заслуженный врач Татарстана Анатолий Карпов.

«Говорить о недостатках надо, но их надо объяснять, чтобы эмоциональный компонент дополнялся рациональным. Чтобы было понятно, за что конкретно ругают», — отметил профессор.

Родители должны объяснить, что нельзя, а что можно. Ругать огульно, переходить на личности и обобщать — не стоит, посоветовал заслуженный врач РТ.

Чаще всего ругаться родители начинаются со слова «ты»: «ты не сделал», «ты подвел». Но, по словам эксперта, это ошибка.

«Для родителя лучше, если ему важно, чтобы его услышали начинать с местоимения „я“: „я переживаю, что ты поздно ложишься спать. Я знаю, что у тебя самое интересное время ночное, когда вы все сидите в чате. Но я понимаю, как доктор, что важно, чтобы ночью был полноценный сон у тебя и твоих друзей, я за это переживаю“. Все время про я, а не то, что „ты, ты, ты“», — объяснила врач.

#психологи #кгма #психотерапевты
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