Эксперты КГАУ оценили состояние зеленых зон в Лисичанске и Рубежном

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Представители Казанского государственного аграрного университета – профессор Харис Мусин и ассистент Наиль Мирсияпов – побывали в подшефных Татарстану городах Лисичанск и Рубежное. Поездка прошла в рамках совместной работы заместителя премьер-министра Татарстана Рината Садыкова и ректора вуза Ильшата Нуриева.

Во время визита специалисты оценили состояние зеленых насаждений и благоустройства. Они осмотрели парки, скверы, общественные пространства, а также территории школ и детских садов.

По итогам работы эксперты пришли к выводу, что система озеленения и ухода за зелеными насаждениями нуждается в комплексном обновлении. Харис Мусин отметил, что до воссоединения этих городов с Россией вопросам озеленения и благоустройства не уделялось должного внимания.

По его словам, большинство деревьев было высажено еще до перестройки, и сейчас это возрастные насаждения, которые во многом утратили свои функции – как с точки зрения улучшения экологической среды, так и формирования комфортного городского пространства.

Он также добавил, что во всех осмотренных скверах, на территориях школ и других объектов деревья нуждаются в специализированном уходе – как парковом, так и лесном. По мнению эксперта, необходимо разрабатывать проекты озеленения и благоустройства с использованием качественного посадочного материала из специализированных питомников.

Мусин подчеркнул, что последовательная работа по обновлению зеленых зон – в парках, на улицах, а также на территориях школ, детских садов и больниц – позволит изменить внешний облик Рубежного и Лисичанска. Это, по его оценке, будет способствовать оздоровлению городской среды и созданию более комфортных условий для жизни.

Он добавил, что с такими выводами и предложениями делегация завершает визит. При этом Татарстан уже реализовал в этих городах значительный объем работ, однако впереди остается еще много задач. По словам эксперта, практически на каждом объекте они встречали специалистов из республики – строителей и проектировщиков.

Также им удалось пообщаться с земляками, в том числе с главой Альметьевского района Гюзель Хабутдиновой, которая находится там с гуманитарной миссией.

По итогам поездки планируется детально проработать предложения по развитию системы озеленения и благоустройства общественных пространств с учетом выявленных проблем и потребностей.