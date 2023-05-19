Эксперты: KazanForum становится важным инструментом «российского поворота на Восток»

KazanForum — один из инструментов, благодаря которому последовательно реализуется стратегический план «российского поворота на Восток». Об этом на площадке Экспертного клуба заявил директор института международных отношений КФУ Рамиль Хайрутдинов.

«В обеспечении процесса этой трансформации собственно и состоит особая миссия нашего форума, который, встав на один уровень с Петербужским и Дальневосточными экономическими форумами, несет в себе и новые функции, направленные на укрепление международного диалога, сотрудничества с исламской цивилизацией, созданию условий по формированию многополярного мира», — сказал эксперт.

По его мнению, форум в Казани на современном этапе и надолго становится одним из важнейших и эффективных инструментов этой политики.

Председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин назвал событие уникальным, поскольку объединяет страны Исламского мира, открывая друг для друга перспективные рынки и новые возможности.

«Особенно это актуально в период санкции со стороны западных стран и США. Форум доказывает, что, несмотря ни на какие сложности, наша страна находит новые варианты сотрудничества и развития. В этом плане руководство Татарстана имеет большой опыт сотрудничества с Исламским миром и, уверен, станет одним из локомотивов в дальнейшем сотрудничестве», — заявил Топилин.

Член Комитета Госдумы по защите конкуренции Айдар Метшин отметил, что масштабы проведения международного экономического форума демонстрируют интерес к нашей стране и республике со стороны стран исламского мира. «В новых геополитических реалиях это главная „площадка“ для укрепления существующих и построения новых межгосударственных связей», — убежден Метшин.

Председатель Комиссии по вопросам экономики Общественной палаты РТ Айрат Гимадутдинов заметил, что в условиях, когда Запад стремится организовать международную изоляцию России, страны Исламского мира, где проживают более 1,5 млрд человек, открыто выражают интерес к сотрудничеству с нашей страной.

«На форуме много говорится о общих ценностях, независимости позиции в международных отношениях, перспективах развития сотрудничества в области экономики и других направлениях. Ставится акцент на развитии торгово-экономического сотрудничества с учетом трансформации мирового порядка, формирования новых экономических центров», — перечислил Гимадутдинов.

Он считает логичным решение Президента РФ Владимира Путина придать форуму федеральный статус — это будет существенным вкладом в дальнейшее развитие отношений России и исламских стран на благо их народов.