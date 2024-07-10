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Эксперты: из-за приближения учебного года в Казани растут цены на аренду жилья
Приближение нового учебного года спровоцировало увеличение стоимости долгосрочной аренды жилья в Казани на 9% для однокомнатных квартир и 11% для двухкомнатных. Об этом со ссылкой на экспертов отрасли сообщат «РБК».
Кроме того, в числе причин, подталкивающих цены на долгосрочную аренду к росту, специалисты называют отмену льготной ипотеки, а также сезонный рост туристического потока, из-за которого многие владельцы жилья стали сдавать свои квартиры посуточно.
Напомним, что в мае текущего года Казань вошла топ-3 российских городов с наиболее подорожавшей посуточной арендой жилья. Рост в преддверии весенних праздников составил 23%, а средняя цена – 5470 рублей в сутки.
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