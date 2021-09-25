Эксперты из Татарстана: За электронной формой голосования — будущее

Цифровизация все больше проникает в повседневную жизнь. В том числе цифровые форматы приходят в избирательный процесс. В прошедших думских выборах в ряде регионов страны у граждан была возможность проголосовать в электронном формате. Перспективы и сложности онлайн-голосования обсудили члены Экспертного клуба из Татарстана.

Кандидат политических наук, Член Российской ассоциации политических наук Зоя Силаева отметила, что ДЭГ удобно и практично как для граждан, так и для государства. Оно позволяет сэкономить время и не быть привязанным к одному месту, а государству снижает расходы по организации и проведению.

«Однако, как показывает опыт европейских стран, внедрение данной технологии не решает главных проблем: преодоление электоральной апатии, увеличение политической активности населения, нарушение принципа гласности, нарушение принципа достоверности результатов и так далее», — сказала Силаева.

По ее словам, риски есть, но их можно спрогнозировать, чтобы их нивелировать.

«Развитие информационных технологий и усилий наших специалистов в области интернет разработок и информационной безопасности не оставляют сомнений в их будущем разрешении», — подчеркнула кандидат политических наук, уточнив, что нужен комплексный подход.

Заведующий кафедрой конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ, член Общественной палаты РТ, доктор политических наук Андрей Большаков отметил, что за электронной формой голосования — будущее. Он согласился с тем, что нужно сначала решить ряд технических задач и этических проблем, которые связаны с новейшими технологиями.

«Рано или поздно мы перейдем именно к ней. Но переходный период может быть более или менее длительным, хотя развитие электронных технологий не остановить, — сказал Большаков. — Думаю, что в 2030 году положение будет совсем другим, и голосовать мы будем преимущественно электронно».

Декан Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ, кандидат социологических наук Леонид Толчинский также согласился с тем, что онлайн-голосование будет развиваться. При этом единственным сдерживающим фактором он назвал недостаточный уровень доверия.

«Что может сдерживать процесс, кроме технических ограничений? Доверие и еще раз доверие. Вся технология такого голосования должна быть разработана и контролироваться единым центром. Не может быть онлайн-голосование в разных регионах страны на разных платформах, тем более, если речь идет о выборах федерального масштаба», — посчитал Толчинский.

Он отметил, что платформа изначально должна быть понятна избирателю, обладать системой абсолютной идентификации голосующего. Решение ряда таких задач обеспечит тот самый искомый рост доверия к онлайн-выборам и ускорят присоединение к числу желающих избирать дистанционно все новых и новых сограждан. С коллегами согласился и доцент кафедры политологии КФУ, кандидат политических наук Виктор Сидоров