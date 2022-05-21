Эксперты из Татарстана высказались о роли молодежных организаций в России

В России открылся съезда Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (РДШ). Эксперты из Татарстана высказали мнение о роли молодежных организаций в стране.

Подобные движения помогают детям самореализоваться и приобрести социальный опыт, считает директор РОО «Совет детских организаций Республики Татарстан» Екатерина Согрина.

«В Татарстане более 750 детских общественных объединений разного формата, главное, это сохранив настоящее, идти вперёд и делать детское движение еще более масштабным и интересным современному поколению!», - подчеркнула она.

Кандидат экономических наук Мунир Гафиятуллин уверен, в России нужна большая детская общественная организация или движение. РДШ должна показать молодежи, как можно интересно и с пользой проводить свободное время, но в то же время не превратиться в формальный политический проект.

«Организация призвана,содействовать “формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей”, и это важно, дать нужный вектор молодым неокрепшим умам», - указал эксперт.

Детские организации нужны, чтобы дать ребенку почувствовать себя частью сообщества без опасности попасть в деструктивные субкультуры.

«Я была бы рада, если бы такие организации как РДШ становились более гибкими, расширяли форматы свей работы, помимо традиционных лидерских сборов и социального проектирования появлялись формы поддержки и развития для всех форматов детских активностей - от школьных ансамблей и юных предпринимателей до клубов отдельных компьютерных игр и сообществ любителей домашних животных. Ребёнок, взрослея, ищет себя, и «находит своих« в самых неожиданных увлечениях», - выразила свое мнение председатель общественной организации «Казанский центр «Достижения молодых» Ляля Бикчентаева.