В Казани 13 ноября открылась выставка военной техники НАТО «Сила V правде – гордость и победа». Подобная выставка проходит в России впервые. Это совместный проект Центрального военного округа, партии «Единая Россия», полпредства в УрФО и правительств регионов.

Трофейную выставку посетили более миллиона граждан по всей стране. Экспозиция была представлена в разных городах России, сейчас она выставка проходит в Казани.

Эксперты из Татарстана рассказали о ее значимости, а также о том, какую роль она сыграет в консолидации российского общества.

Первый проректор Казанского инновационного университета, эксперт Общественной палаты РТ Игорь Бикеев отметил, что данная экспозиция демонстрирует подвиг российских военнослужащих.

«Гордость ощущаем от героизма наших воинов, печаль - от невероятно высокой цены трофеев. И благородную ярость по отношению к тем, кто эту технику оплатил и направил на совершение страшных дел», – сказал спикер.

Он назвал страны, спонсирующие киевский режим, «соучастниками убийств». Но Бикеев выразил уверенность в том, что «их подлость и низость не остановят наших воинов в их правом деле».

Данная выставка наглядно демонстрирует, что войну с Россией ведет коллективный Запад, отметил депутат Госсовета РТ Ринат Фазылов.

«Более двадцати государств, являющихся членами НАТО, вовлечены в конфликт на территории Украины. Но наши героические бойцы выводят из строя и уничтожают эту технику, потому что правда за нами. Мы ведем войну, защищая интересы своей Родины и обязательно победим!» – сказал он.

Данная экспозиция стала не просто демонстрацией военных артефактов, а также мощным инструментом формирования национального самосознания, уверена член Общественной палаты РФ от РТ Ольга Павлова.

«Это наглядное доказательство прямого участия НАТО в конфликте. Выставка показывает, с каким злом борются российские бойцы, разоблачая миф о неучастии блока в войне. В экспозиции - танк Abrams, БТР M113, боевые машины пехоты Marder и Bradley, бронеавтомобили Mastiff, Kirpi, образцы стрелкового и противотанкового вооружения», – сказала Павлова.

По ее словам, экспозиция «служит мощным фактором консолидации российского общества».

«Она демонстрирует мужество и героизм защитников Родины, укрепляет патриотические чувства и гордость за свою страну. Выставка - это урок истории. Она показывает, что Россия стояла и стоит на страже своих интересов, что мы готовы отразить любые угрозы. Выставка - это основа для формирования гражданского патриотизма у подрастающего поколения. Именно они должны знать правду о войне, о героизме российских солдат и о том, что наша страна никогда не поддастся давлению Запада», – добавила она.

Депутат Госсовета РТ Руслан Шигабуддинов подчеркнул, что данная выставка интересна как молодежи, так и татарстанцам зрелого возраста.

«Такая выставка подчеркивает важность понимания глобальной политической ситуации. Сегодня мир сталкивается с множеством вызовов: конфликты, терроризм, изменение климата. НАТО, как военный альянс, играет значительную роль в обеспечении безопасности в Европе и Северной Америке, и это требует представления о том, как именно они осуществляют свои задачи, включая использование передовых технологий», – отметил парламентарий.

Он особо подчеркнул, что выставка затрагивает не только наследие военной техники, но и развитие технологий, которые используются в вооруженных силах.

«Для молодежи это может стать стимулом для изучения новых направлений, таких как кибербезопасность, робототехника и информационные технологии. Являясь поколением, приросшим к технологиям, молодежь может увидеть возможность применения своих знаний и навыков в совершенно новых областях», – добавил он.