Эксперты из Татарстана: Стабильная экономика регионов — залог геополитического успеха РФ

Стабильность экономического положения в регионах России, в том числе новых субъектах федерации, — это залог общего геополитического успеха. Такое мнение председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов заявил на площадке Экспертного клуба.

«Звучит парадоксально, но результат нашего глобального противостояния с Западом зависит в том числе от того, как решаются насущные вопросы людей в каждом уголке страны», — сказал он.

Морозов отметил, что руководство Татарстана четко понимает: чем сильнее республика, тем сильнее Россия.

Член Общественной палаты РТ, доктор политических наук Андрей Большаков подчеркнул, что в составе России сейчас 89 регионов и стране очень непросто из-за многочисленных санкций Запада.

«Поэтому развитие экономики на региональном уровне — залог выживания всей страны», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, Татарстан принял достаточно амбициозный для периода спецоперации бюджет на три года. Такая задача, как продовольственная безопасность, республикой уже давно решена, однако необходимо насытить рынок продовольственными товарами местного производства, открыть ряд новых промпредприятий, развивать нефтяную добычу и переработку, машиностроение и IT-сектор.

Кандидат политических наук, член Российской ассоциации политических наук Зоя Силаева отметила, что в Татарстане сегодня сложилась сложная ситуация из-за жестких санкционных ограничений, однако она не критичная. Так, уже в начале года был подготовлен план по обеспечению устойчивого развития экономики и создан оперштаб.

«Наши предприятия перестроили свои логические цепочки и нашли новые рынки сбыта. Особый интерес появился к новым отечественным разработкам и научным открытиям, — сказала Силаева. — Благодаря дальновидной политике Р.Н. Минниханова и его команды Татарстан остается динамично развивающимся, инвестиционно привлекательным и опорным регионом России, реализующим масштабные и амбициозные проекты в различных сферах, благодаря своим усилиям и поддержке инициатив на федеральном уровне».

Председатель Комиссии по вопросам экономики Общественной палаты РТ Айрат Гимадутдинов заметил, что частичная мобилизация может оказать существенное влияние на развитие экономики и региональные власти понимают это.

«К обращениям представителей бизнеса в военкоматах относятся внимательно и стараются найти взаимоприемлемые решения», — подчеркнул Гимадутдинов.

По его мнению, чтобы придать импульс развитию экономики, нужно определить отрасли экономики, вложения в которые потянут за собой развитие других сфер и сконцентрироваться на поддержке таких отраслей.

«Также важно продолжить практику получения обратной связи от бизнеса и исходя из этого, при необходимости, корректировать подходы в мерах поддержки, повышая ее эффективность», — резюмировал эксперт.

Президент России Владимир Путин ранее дал поручение вновь избранным главам регионов обеспечить функционирование экономик субъектов РФ.

«Даже в жестких условиях санкционных ограничений нужно обеспечить полноценное функционирование региональных экономик», — сказал глава государства на встрече с губернаторами.