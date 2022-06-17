Эксперты из Татарстана: Спецоперация объединит россиян и сформирует в стране новую элиту

Успешное завершение специальной военной операции на Украине приведет к единению россиян, формированию новой элиты, а также к перестройке экономики и медийной сферы. Такое мнение озвучили члены Экспертного клуба из Татарстана, обсуждая изменения ценностей жителей страны за последние два года.

В сложившихся на фоне проведения спецоперации и введенных в отношении России санкций условиях граждане столкнулись с новыми вызовами, которые заставили их задуматься о новых ценностях, отметил советник ректора по стратегическим инициативам Казанского инновационного университета, доктор философских наук Олег Агапов.

«Россияне осознают экзистенциальные, политические и экономические вызовы, связанные с попыткой коллективного Запада отменить Россию, лишить ее политической субьектности», — выразил мнение Агапов.

При этом спустя четыре месяца после начала спецоперации России удалось добиться национального единения, жители поддерживают Президента РФ Владимира Путина, рейтинги которого «зашкаливают» до 80%, считает заведующий кафедрой конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Андрей Большаков.

«Думаю, что победа России в СВО будет означать единение российского народа еще в большей степени. СВО способствует формированию новой элиты в стране, перестройке экономике и медийной сферы», — заявил Большаков.

С ним согласна кандидат политических наук, член российской ассоциации политических наук Зоя Силаева. «Мир ценностей любого россиянина обширен и разнообразен, но вместе с тем, есть фундаментальные ценности, которые являются традиционными несущими конструкциями, которые выдерживают многое, поддерживая стабильность общества и государства», — отметила она.

Вместе с тем сегодня жители страны ждут от государства «сильных волевых решений», которые укажут гражданам ценностные ориентиры, считает доцент кафедры политологии КФУ, кандидат политических наук Виктор Сидоров.