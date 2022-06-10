Эксперты из Татарстана: Сложно себе представить большую глупость, чем атака на культуру

Такие проекты, как музыкально-поэтический вечер «Культуру не отменишь! За Россию!» в Казани, — отличный повод еще раз заявить об уникальности российской культуры. Такое мнение выразили члены Экспертного клуба из Татарстана.

«Она [российская культура] многонациональная, яркая и самобытная, а ее популяризацией и сохранением идентичности занимаются настоящие профессионалы своего дела. Не многие страны могут сравниться с нашей по количеству талантливейших деятелей науки, культуры, искусства», — отметила один из экспертов Гульзада Руденко.

По ее словам, особенно приятно увидеть в числе участников таких мероприятий молодежь, которая посвятила свою жизнь творчеству, и идет в ряду тех, кто сохраняет наследие предков и созидает будущее.

«Думаю, сегодня эмоции улеглись и можно говорить, что „отмена“ России и русского не будет иметь такие масштабы, как это представлялось еще в марте», — резюмировал гендиректор агентства «Теория Дарвина», политтехнолог Владимир Кутилов.

Он заявил, что сегодня постмедийное общество всех стран сильно фрагментировано, и информационная война против России идет с переменным успехом в каждом отдельном микросообществе.

По словам Кутилова, сложно представить большую глупость, чем атака на культуру и творческих людей.

«Невозможно отменить Пушкина, Чайковского, Кандинского, как это невозможно сделать с великими художниками эпохи возрождения или композиторами-импрессионистами. Они часть мировой культуры, они формируют мировоззрение каждого», — подчеркнул эксперт.

Доктор философских наук, профессор Олег Агапов посчитал, что идея провести музыкально-поэтический вечер «Культуру не отменишь! За Россию!», исходящая от видных общественников Татарстана, имеет актуальность, поскольку нацелена на противостояние определенному тренду по деконструкции не только российской культуры, но и всей институционально-цивилизационной матрицы «осевого времени», охватывающей собой большую эпоху от VII в. до н. э. до VII в. н.э., когда зародились основные традиционные религии современности.

«В целом, „культура отмены“ сегодня — это рецидив левачества и авангардизма 20–30 годов, когда представители нашей левой интеллигенции пытались сбросить с корабля истории А. Пушкина, Ф. Достоевского, отменить С.М. Соловьева и В. Ключевского, бросить Россию в огонь мировой революции», — заявил Агапов.

Он назвал подобное явление «культурой смерти» и подчеркнул, что исторический опыт показывает, к какому одичанию западного сознания по итогам пропаганды «культуры отмены» приводили Европу раньше. Например, попытка отмены христианства, гуманизма со стороны нацистов в 30–40 годах привели к антропологической катастрофе во всем мире.