Эксперты из Татарстана: Санкции, введенные в отношении России, с нами навсегда

России придется жить с введенными против нее санкциями. Такое мнение высказала кандидат политических наук, член Российской ассоциации политических наук Зоя Силаева на площадке Экспертного клуба.

«Против России ведется полноценная война, направленная на уничтожение российской цивилизации, языка, культуры, науки, спорта, ее постепенно выводят за рамки международного права. Санкции, введенные в отношении России, с нами навсегда. Никакие политические договоренности, маневры и уступки не будут способствовать их отмене полностью ни в ближайшем будущем, ни в среднесрочной перспективе», — считает эксперт.

Силаева отметила, что мир входит в новую реальность, в которой Соединенные Штаты делают все возможное для ослабления экономики и России, и стран Европы. По ее словам, для нашей страны, несмотря на сложное время, открывается множество возможностей для развития экономики.

«Поэтому сейчас, как бы сложно ни было, необходимо сделать все возможное не просто для выживания, но и для процветания России. И прежде всего, не надо недооценивать противника (-ов) и переоценивать друзей/союзников», — подчеркивает Силаева.

Она констатировала, что добровольно никто никогда навстречу России не шел и не пойдет.

«Договариваться можно только с теми, кто держит свое слово, и когда слова не расходятся с действиями», — отметила эксперт.

Член Комитета Госдумы по защите конкуренции Айдар Метшин заметил, что попытки Запада подорвать экономику РФ наблюдаются не первый год. Однако жесткие ограничительные меры дали обратный эффект.

«Российское государство демонстрирует всему миру мощный потенциал, так называемого „убийства“ экономики не состоялось. В стране активно развивается промышленный сектор, сельскохозяйственная отрасль, деньги возвращаются в российские банки... Такой рывок в самых, казалось бы, непосильных условиях Российская Федерация смогла сделать благодаря той прочной базе, которая была заложена ранее», — уверен Метшин.

Председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин отметил, что, несмотря на небывалое санкционное давление, Правительство РФ и регионы достаточно оперативно реагировали на каждый такой вызов. Все это в какой-то мере стало неким стимулом для развития различных направлений деятельности.

«Татарстан активно ищет новые пути развития, привлечения инвестиций, в частности на днях мы с Президентом республики Рустамом Миннихановым обсуждали особенности развития исламского банкинга, который в случае внедрения станет мощным импульсом дня развития экономики региона», — привел пример Топилин.