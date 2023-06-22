Эксперты из Татарстана: Россия не повторила ошибок 1941 года, начав СВО с опережением

Россияне вновь столкнулись с вызовами и опасностями, которые встали перед их предками в 1941 году. Будучи преемником Советского Союза, страна вновь выступила против нацизма, проявившегося на этот раз в идеологии украинства. В День памяти и скорби эксперты из Татарстана поделились своим видением целей СВО и идеями о том, как противостоять неонацизму Украины и русофобии Запада.

Как отметил председатель Комитета Государственной Думы по контролю Олег Морозов, одна из основных целей, стоящих перед российским государством сейчас, — не забыть уроки истории, стойкости, мужества и любви к Родине, сохранить историческую правду ради России и будущих поколений.

«Чем дальше от нас 22 июня 1941 года, тем лучше мы начинаем осознавать значение этой даты в нашей истории. Мы снова вынуждены защищать себя, свое право на существование, свой путь развития, именно сейчас, когда Запад наносит коллективный удар по нашей стране, когда на Западе набирает силу пропаганда ненависти к российской цивилизации, ко всему русскому миру», — подчеркнул политик.

Будучи правопреемником Советского Союза и помня о событиях прошлого века, Россия и ее народ вновь выступили против нацизма. «Мы должны завершить СВО и уничтожить неонацистское проявление. Не дать этой заразе разрастись до мировой войны», — уверен эксперт Тимур Камалетдинов.

Его мнение поддержал председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин. Он напомнил, что борьба с фашизмом в XX веке была оплачена миллионами жертв. «Сегодня в зоне СВО наши солдаты смело противостоят фашизму, чтобы он не проник в Россию. Уверен, победа и в этот раз будет за нами!» — заметил депутат.

Завкафедрой конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Андрей Большаков отметил, что Россия не одинока в своем отношении к идеям США и искусственно насажденной ими идеологии украинства.

«СВО стала формой борьбы России против неоколониализма Запада и идеологии украинства. Неожиданно для США и их союзников оказалось то, что Россию в ее противодействии Западу поддержала большая часть мира. Мир постепенно становится многополярным с надеждой стать и более справедливым. У России выход только один — военная победа в СВО и движение к новому политическому миропорядку, при котором любая нацистская идеология будет лишь маргинальной», — объяснил он.

Поэтому российские граждане должны сплотиться вокруг идеи патриотизма — любви к своему Отечеству, народу — и внести вклад в общую победу. А чтобы Западу и его союзникам не удалось насадить свои идеи в нашей стране, нужно развернуть систему воспитательной работы, охватив ею детей начиная с детского сада, продолжив ее в школах, колледжах и вузах, уверен руководитель регионального исполкома Народного фронта в Республике Татарстан Ринат Фазылов.

«На мой взгляд важно, чтобы воспитанием молодого поколения занимались люди с ярко выраженной патриотической позицией, а не „молчуны“. Молодежи нужны сильные личности, которые могли бы стать для них примером любви к Родине», — добавил эксперт.