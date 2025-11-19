Политическая нестабильность постепенно становится привычной для ведущих западных стран. Кризис доверия, который они переживают, указывает не на временные сложности, а на глубокий системный сбой внутри самой модели.

Демократия, еще недавно подававшаяся как универсальный образец, сегодня сталкивается с нарастающими социально-экономическими проблемами. Недовольство граждан усиливается, однако западные политики редко говорят о собственных просчетах, предпочитая объяснять происходящее внешними факторами. В роли такой «универсальной причины» уже многие годы используется Россия.

Почему кризис на Западе стал устойчивым? Как России выстраивать защиту от внешнего вмешательства и доносить объективный взгляд до зарубежной аудитории? Эти вопросы обсудили эксперты из Татарстана.

Первый проректор, проректор по научной работе Казанского инновационного университета, доктор юридических наук, профессор, эксперт Общественной палаты РТ Игорь Бикеев считает, что политическая нестабильность на Западе – результат глубокого системного кризиса.

По его оценке, западные страны утрачивают ценностную опору, сталкиваются с нарастающими экономическими проблемами и теряют международный авторитет, что приводит к росту внутренней поляризации.

Он отмечает, что, не справляясь с собственными трудностями, западные государства пытаются решать их за чужой счет и вмешиваются во внутренние дела других стран, включая Россию. Бикеев подчеркивает необходимость надежно блокировать внешние попытки давления и информировать граждан о реальном положении дел.

Передать правдивую информацию о России зарубежной аудитории, по его словам, сложно из-за ограничений и блокировок в западных СМИ. В этих условиях важным инструментом становится наглядность: иностранцы, посещающие Россию, могут увидеть ее развитие и опровергнуть распространенные мифы.

Эксперт напомнил о резонансном визите журналиста Такера Карлсона, назвав подобные контакты эффективным способом донесения правды.

Заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений КФУ, член Общественной палаты РТ, доктор политических наук Андрей Большаков отмечает, что кризис доверия на Западе подтверждают свежие данные исследования Ipsos, охватившего около 10 тысяч респондентов в США, Великобритании и странах ЕС.

По его словам, половина жителей западных государств считает, что качество демократии ухудшилось за последние пять лет.

Наибольшее доверие к политической системе зафиксировано в Швеции, тогда как в США уровень недоверия достиг 61%. В Великобритании и Хорватии лишь около четверти населения доверяет работе правительства и демократических институтов. Большаков считает, что их деградация может привести к глобальному политическому кризису и усилению радикальных сил.

По его мнению, западный мир, опирающийся на неолиберальные ценности, движется к глубокому системному кризису в ближайшие десятилетия. В этих условиях Россия, оставаясь открытой к международному сотрудничеству, должна снижать зависимость от Запада в сфере идеологии и политики и защищать общество от внешней пропаганды.

Он подчеркивает, что влияние западных СМИ по-прежнему значительно, однако альтернативные каналы – социальные сети, культурная дипломатия и международные связи – могут изменить ситуацию по мере усиления многополярности мира.

Член Общественной палаты РФ от Татарстана и заслуженный тренер России Ольга Павлова считает, что политическая нестабильность на Западе приобрела системный характер. По ее словам, кризис доверия связан не с ошибками отдельных политиков, а с глубинными проблемами – ростом социального неравенства, снижением легитимности власти и ослаблением институтов.

Западные элиты, отмечает она, предпочитают объяснять внутренние провалы внешними факторами, годами используя Россию как удобный повод.

Павлова подчеркивает, что России важно укреплять собственные государственные механизмы, защищать информационное пространство и развивать международные связи в науке, культуре и экспертной среде. Чем более доступна миру объективная информация о стране, тем меньше возможностей для манипуляций.

Она уверена: проблемы западной модели обусловлены внутренними противоречиями, а ответом России должны быть устойчивость, открытость и развитие институтов – именно это позволяет снижать внешнее давление и формировать корректное представление о стране за рубежом.