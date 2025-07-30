Эксперты из Татарстана рассказали, какую роль играет вера в жизни республики

Эксперты из Татарстана рассказали, как Россия должна противостоять попыткам гонения на православную веру, что необходимо сделать для укрепления православной цивилизации и какую роль вера играет в жизни республики. Их комментарии опубликованы на сайте клуба экспертов.

Напомним, что исторический выбор Святого князя Владимира во многом заложил духовные основы российской государственности, сделав православную веру одним из цивилизационных стержней России и одной из главных традиционных ценностей нашей страны. Православие наряду с другими традиционными религиями сформировало нашу уникальную культурную матрицу и этические нормы, основанные на самоотверженном служении Отечеству и высшим идеалам.

Сегодня в условиях геополитического противостояния активизируются гонения на каноническое православие в соседних государствах. Эти действия, инициируемые прозападными элитами, провоцируют разрыв духовных связей с Россией и ставят своей целью разрушение цивилизационного единства православного мира.

Как отметил директор ГБУ «Дом Дружбы народов Татарстана» Тимур Кадыров, особенностью территории нынешнего Татарстана традиционно являлась многонациональность и многоконфессиональность. Именно в этих реалиях, подчеркнул он, сложилась культура межнациональных отношений, основанных на уважении к особенностям каждого из народов. И сегодня в республике представлены две основные религии – православие и ислам.

«За тысячелетнюю историю, традиции народов, их вера и языки настолько переплелись, что сегодня мы можем видеть уникальные этногруппы в Татарстане. Например – кряшены– православные, для которых родной язык – татарский, на нём проводятся и службы в храме. А есть мордва-каратаи, для них также родным остаётся татарский язык, при этом они придерживаются православной веры. То есть мы видим реальные примеры, которые подтверждают, что вера, религия – первична, именно она формирует духовно-нравственные ценности, которые позволяют любому народу осознавать свою национальную идентичность, в более широком смысле. Именно поэтому наши недруги бьют по самому больному, в грубой форме ущемляя права представителей канонического православия в других странах, пытаясь разрушить единство православного мира», - подчеркнул Кадыров.

Но он добавил, что эти действия могут иметь и обратный эффект. Каждый подобный случай должен получать широкую медийную огласку, формируя негативное общественное мнение и соответствующее отношение к событиям и их участникам, считает Кадыров.

«И, конечно, в каждом российском регионе необходимо системно работать над тем, чтобы конфессиональные вопросы не становились проблемными для общества, по тем или иным причинам», - отметил он

Кадыров также напомнил, что несколько дней назад, в качестве участницы Всероссийской научной конференции, Татарстан посетила Наталия Нарочницкая – известный общественный и политический деятель, учёный-историк, политолог, публицист, православный идеолог, доктор исторических наук, специалист по общим проблемам и тенденциям международных отношений. Кадырову запомнилась ее реплика после того, как они вместе побывали в нескольких районах республики.

«Она сказала: «В Татарстан надо возить иностранцев. Здесь всё так переплетено! И русские, и татары, и ислам, и православие. Удивительно, как у вас это работает. Это – модель развития для всего мира», - вспомнил Кадыров.

Член Общественной Палаты РФ от РТ, советник Председателя ОГО ФСО «Динамо» Татарстана, доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова, в свою очередь, сказала, что в условиях современного геополитического противостояния, когда западные элиты предпринимают систематические попытки подорвать духовные основы российского общества, особенно актуально подчеркнуть роль православия как фундаментальной цивилизационной ценности. В истории России, как и в жизни Татарстана, отмечает она, вера всегда служила связующим звеном многообразия культур и народов, объединяя их в единую духовную матрицу, основанную на самопожертвовании, традициях и общих идеалах.

«Сегодня, в год юбилея Великой Победы, мы вновь ощущаем необходимость возвращения к истинным смыслом наших побед и ценностей. Россия — это уменьшенная копия мира, где живет многообразие народов, культур и религий. Именно вера помогает нам сохранять внутреннюю гармонию и противостоять внешним вызовам. Без духовной опоры невозможно укреплять государство и его культурное наследие», - подчеркнула заслуженный тренер России.

В Татарстане, по ее словам, где ислам и православие сосуществуют в мире и согласии, вера становится мощным инструментом укрепления межнационального и межконфессионального диалога.

«Мы должны противостоять попыткам фальсификации истории и разрушения духовных связей, поддерживая традиционные ценности и память о героической победе, которая объединяет нас всех. Россия должна активнее защищать свои духовные основы, развивая просветительскую работу, укрепляя институты религиозной жизни и способствуя диалогу между конфессиями. Вера — это не только внутреннее убеждение, но и мощный ресурс для формирования гражданского единства, способного противостоять любым попыткам разрыва цивилизационного единства православного мира. В этом контексте Татарстан, как часть многонациональной России, демонстрирует пример гармоничного сосуществования и духовной силы, которая необходима для ответного сопротивления внешним вызовам», - резюмировала Павлова.