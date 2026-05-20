Эксперты из Татарстана рассказали, как передают память о Победе новым поколениям

Память о Великой Победе остается одной из ключевых опор общественного сознания и важным ориентиром при формировании будущего России. Историческая память, как отмечается, объединяет поколения, помогает сохранять правду о подвиге народа и передавать новым поколениям понимание цены мира, свободы и ответственности за страну.

Эту память сегодня поддерживают крупные общественные инициативы и проекты, включая «Бессмертный полк» и движение «Волонтеры Победы». В них участвуют сотни организаций и тысячи добровольцев, которые помогают выстраивать связь между поколениями, вовлекать молодежь и сохранять историческую правду о Великой Отечественной войне.

Отвечая на вопрос о сохранении исторической памяти в регионах и эффективных форматах ее передачи, представители Татарстана рассказали о разных подходах к этой работе.

Депутат Госдумы Айдар Метшин отметил, что в сохранении памяти он выделяет три основных направления. Первое, по его словам, связано с семьей: важно, чтобы дети и внуки знали о своих предках-героях. Он сообщил, что в его семье бережно хранят память о двух дедах – Музагите Метшине и Нурулле Шарифуллине, участвовавших в Великой Отечественной войне, и передают семейные истории из поколения в поколение.

Он также рассказал, что его сын выступил инициатором съемок документального фильма о Нурулле Шарифуллине, минометчике лыжного батальона. Метшин подчеркнул, что семейные архивы и личные истории являются важной частью общей исторической памяти.

Вторым направлением он назвал государственную работу: развитие патриотического движения, подготовку учебников истории, проведение тематических мероприятий и поддержку общественных проектов.

Третьим направлением депутат назвал поддержку участников и ветеранов специальной военной операции, подчеркнув, что задачей общества является их достойная интеграция в мирную жизнь.

Первый проректор Казанского инновационного университета, депутат Госсовета Татарстана Игорь Бикеев отметил, что Победа в Великой Отечественной войне и сама война стали фактором, который объединил людей разных социальных групп и сформировал новую историческую общность в СССР. Он подчеркнул, что память о войне сегодня остается одной из ключевых «национальных скреп» России.

Бикеев напомнил, что Татарстан внес значительный вклад в Победу: около 700 тысяч жителей республики ушли на фронт, и примерно половина из них не вернулась, при этом регион работал на нужды армии и тыла.

Он сообщил, что в республике сохраняют память о героях, ухаживают за памятниками, проводят исследования и воспитывают молодежь на примерах предков. Вместе с тем он заявил, что видит тревожные тенденции в ряде европейских стран, где, по его мнению, проявляются признаки возрождения нацистской риторики.

Он привел пример высказывания канцлера ФРГ Фридриха Мерца о «грязной работе», отметив, что подобная терминология вызывает серьезную обеспокоенность и получила жесткую оценку со стороны официальных лиц России, включая представителя МИД РФ Марию Захарову.

Бикеев подчеркнул, что недопустимы реабилитация нацизма и пересмотр оценки его преступлений, так как это может привести к искажению истории и попыткам представить нацистов как борцов за высокие цели. Он заявил, что борьба за сохранение исторической правды особенно важна на постсоветском пространстве, где продолжаются попытки переписывания общей истории, и отметил высокий вклад специалистов Татарстана в эту работу.

Руководитель «Молодой Гвардии» Татарстана Руслан Шигабуддинов отметил, что память о Великой Победе является основой идентичности и ответственности перед будущим. Он рассказал, что в регионе регулярно проходят акции «Бессмертный полк», памятные мероприятия, уроки мужества и встречи с ветеранами, а также активно работают волонтерские движения, помогающие в организации и поддержке ветеранов.

Он подчеркнул, что все больше молодежи вовлекается в поисковую работу, патриотические проекты и образовательные программы, благодаря чему история воспринимается не как набор дат, а как личная и семейная ценность. По его мнению, необходимо усиливать цифровые форматы – создавать онлайн-архивы, документальные и интерактивные проекты, а также сохранять семейные истории.

Шигабуддинов назвал наиболее эффективными те инициативы, которые дают личное участие, включая «Бессмертный полк», поисковые движения и волонтерские проекты, а также образовательные программы, где история раскрывается через судьбы конкретных людей. Он подчеркнул, что сохранение исторической правды является общей задачей общества и влияет на будущее страны.

Член Общественной палаты РФ от Татарстана Ольга Павлова отметила, что память о Победе является живой нравственной основой общественного сознания, особенно в Татарстане, где историческая преемственность ощущается через семью, образование и общественную работу.

Она подчеркнула, что память сохраняется не только крупными федеральными инициативами, но и множеством локальных проектов – от поисковой работы до школьных исследований и ухода за памятниками. Павлова считает важным, чтобы молодежь не просто изучала историю, а проживала ее через личное участие и реальные истории людей, участвовавших в войне.

Она также отметила значимость современных цифровых форматов передачи памяти, включая онлайн-архивы и документальные проекты, при условии сохранения точности и уважительного отношения к историческим фактам. По ее мнению, ключевую роль играет межпоколенческий диалог, который позволяет сохранять живую связь с прошлым и превращает память о Победе в основу будущего.