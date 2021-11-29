Эксперты из Татарстана: «Пушкинская карта» подтвердила интерес молодежи к культуре

Татарстан вошел в пятерку лидеров – регионов России по продажам билетов по «Пушкинской карте», ранее сообщало ИА «Татар-информ». Члены Экспертного клуба поделились мнением о том, как проект реализуется в республике.

Член Общественной палаты Республики Татарстан Юлия Манина посчитала, что «Пушкинская карта» — отличный способ для молодежи культурно проводить досуг. Теперь в театрах, музеях, на концертах стало больше молодежи. «Пушкинская карта» только подтвердила, что современная молодежь заинтересована в культурном развитии.

«К сожалению, до появления этого проекта существовала сложность с приобретением билетов, и это было связано со стоимостью. Студент не всегда мог себе позволить купить билет в оперу или на джазовый концерт, а теперь эта проблема решена», — сказала она.

Генеральный директор Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Гульзада Руденко подтвердила, что «Пушкинская карта» — замечательный проект, который дает возможность молодежи приобщиться к культуре, посетить выставки, музеи, спектакли, стать участниками интересных проектов и программ.

«А учреждениям культуры этот федеральный проект дал новый толчок к развитию. Например, мы — Елабужский государственный музей-заповедник — создаем новые экскурсионные программы, мастер-классы, интерактивные проекты специально для молодежной аудитории, и они приходят к нам с удовольствием, оставляют положительные отзывы, возвращаются потом со своими друзьями. Более 8 500 человек с сентября побывали в наших музеях по „Пушкинской карте“. Это ли не счастье, когда молодые люди сами хотят приходить в музей», — сказала Руденко.

По ее мнению, Татарстан закономерно стал одним из лидеров этого проекта. Богатейшее историко-культурное наследие, многовековые традиции, хороший творческий потенциал, любовь к своему делу и подвижнический труд работников учреждений культуры позволяют быть в авангарде культурной жизни страны.

«Пушкинская карта — прекрасная форма приобщения подростков и молодежи к традиционным формам культуры. Билеты на спектакли, выставки и даже в кино — недешевое удовольствие в контексте бюджета молодого человека. И, конечно, „культура“ проигрывала в этом контексте буквально „по пирамиде Маслоу“ фастфуду и развлечениям попроще», — подчеркнула председатель общественной организации «Казанский центр «Достижения молодых» Ляля Бикчентаева.

По ее мнению, индивидуальная форма поддержки, когда молодой человек сам выбирает, куда, когда и с кем пойти, буквально прорывная история. «Со временем эта карта выльется в возвращение традиции совместных походов на выставки и в театры, возможность посещать, а значит, сравнивать и обсуждать, осознавать, рефлексировать», — сказала Бикчентаева.

«Я рада, что Татарстан вошел в число лидеров по реализации этой программы. <...> Как мама подростка, я, наконец, могу не „тащить за руку с мамочкой в театр“, а предложить ребёнку сходить с друзьями на выбор, составить своё впечатление о спектакле или выставке, соотнести эмоции с собственной жизнью», — добавила эксперт.