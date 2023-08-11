Эксперты из Татарстана прокомментировали создание Совета по интеграции новых регионов

Президент России Владимир Путин одобрил создание в верхней палате Федерального Собрания отдельного Совета по интеграции новых регионов. Одна из его задач — обеспечить быструю и качественную интеграцию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в политическую систему страны. Мнение о том, в чем заключаются особенности интеграции новых регионов, какие задачи по работе в новых регионах должны ставить перед собой политические партии и общественные организации, на площадке «Экспертного клуба» поделились представители Татарстана.

Совершенствование механизмов интеграции новых регионов – приоритетная задача российского государства на современном этапе его развития, считает председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.

К этим механизмам он отнес внедрение стандартов российского избирательного процесса путем проведения выборов в начале сентября этого года, экономические механизмы интеграции новых территорий. «Речь идет об обновлении производственных мощностей, основных фондов предприятий, развитии малого и среднего предпринимательства, переформатировании отраслевой структуры», – уточняет эксперт.

Важным механизмом, по его мнению, также является интеграция новых регионов в отечественную систему социальной защиты, формирование новых подходов к социальным гарантиям, внедрение российских стандартов здравоохранения и образования. А также механизмы интеграции новых регионов в правовое пространство страны.

Морозов отметил, что интеграция новых регионов в политическое, социально-экономическое и правовое пространство страны является системным вопросом, который требует консолидации усилий и максимального вовлечения органов государственной власти, местного самоуправления и институтов гражданского общества.

Работа по интеграции новых регионов ведется системно и комплексно, поддерживает мнение коллеги председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин. Он напомнил о том, что в Госдуме в весеннюю сессию принят пакет законопроектов с уникальными преференциями для инвесторов, которые будут вкладываться в наши регионы. Речь идет о режиме свободной экономической зоны на территориях Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей.

Также предполагается формирование на новых территориях свободной таможенной зоны.

Новые субъекты РФ, которые вошли в состав страны в 2022 году, должны ускоренно и успешно «пройти тот огромный путь, который наша страна прошла с 1991 года», говорит первый проректор, проректор по научной работе Казанского инновационного университета имени В.Г.Тимирясова Игорь Бикеев. Для достижения этих целей необходимы дееспособные, инициативные люди. «Эффективным инструментом поиска, отбора и выдвижения таких людей являются выборы», – считает эксперт.

Кандидат политических наук, член Российской ассоциации политических наук Зоя Силаева считает, что политическая интеграция новых регионов окончательно возможна только после успешного завершения спецоперации. «Решить экономические или социальные задачи без решения вопроса о безопасности продуктивно не получится», – говорит она.

Эксперт также считает, что в период выборов всем политическим партиям и общественным организациям надо полностью отказаться от импульсивных обещаний и популизма. Необходимо сосредоточиться на решении конкретных проблем, которые в их силах решить», – говорит Силаева.

Создание Совета по интеграции новых регионов при Совете Федерации является необходимым и своевременным шагом, отмечает руководитель регионального исполкома Народного фронта в Республике Татарстан Ринат Фазылов. «Важно, что совет будет координировать формирование нормативной базы на новых территориях и оказывать необходимую помощь местным законодателям. Это безусловно позволит оперативнее и качественнее завершить интеграцию новых территорий в политическую систему России», – резюмировал эксперт.