Эксперты из Татарстана поздравили учителей с профессиональным праздником

В Республике Татарстан более 77 тыс. педагогических работников, из них - более 36 тыс. педагогических работников в школах, 20,6 тыс. - в детских садах, более 7 тыс. - в учреждениях дополнительного образования; 11,5 тыс. - в организациях высшего и среднего профессионального образования. В честь данного праздника на сайте экспертного клуба были опубликованы поздравления различных экспертов из РТ.

Так, Член Общественной Палаты РФ от РТ, советник Председателя ОГО ФСО «Динамо» Республики Татарстан, доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова отметила, что в России на сегодняшний день – более 1 млн учителей.

«5 октября – особенный день: в России, и более чем в 100 странах мира, отмечают День Учителя. Это прекрасный повод сказать спасибо всем, кто посвящает свою жизнь воспитанию новых поколений. В России сегодня более миллиона учителей!», - сказала она.

Спикер также выразила особые слова благодарности педагогам, работающим в сложных условиях, в том числе на передовой.

«Низкий поклон всем, кто вырастил тех, кто сейчас участвует в специальной военной операции. Именно вы, учителя, воспитываете настоящих героев – смелых, порядочных людей, патриотов России. Многие - на личном примере. Горжусь своим земляком, Юрием Васильевым, учителем физкультуры из села Старые Тинчали Буинского района Республики Татарстан», - благодарит Павлова.

Еще она добавила, что, как тренер в прошлом, знает – чтобы воспитать настоящего чемпиона, нужны не только грамотные тренировки, но и мощная поддержка, вдохновение и вера в человека. Эти принципы, по ее словам, работают не только в спорте, но и в жизни.

«Именно вы, учителя, даете эти самые важные инструменты для будущих побед. Вы – не просто преподаватели, вы – настоящие наставники и вдохновители. Спасибо вам за ваш труд, за терпение, за веру! Пусть каждый день будет наполнен радостью от учебы, а ваши ученики – достойными продолжателями ваших заветов», - отметила заслуженный тренер России.

Депутат Госсовета РТ; Руководитель регионального исполкома Народного фронта в Республике Татарстан, кандидат юридических наук Ринат Фазылов в своей поздравительной речи также поблагодарил всех своих учителей.

«Мне повезло, у меня были самые лучшие учителя и я с теплотой и благодарностью вспоминаю каждого! Будущее России – в руках учителя. Прививая молодежи любовь к знаниям, воспитывая уважение к национальным традициям и ценностям, формируя бережное отношение к истории родной земли и гордость за достижения страны, Учитель создает и укрепляет благополучие государства», - сказал он.

Депутат также пожелал всем учителям сохранять в душе любовь к своей трудной, но благородной и важной для общества профессии.

«Пусть приумножают ваши силы любовь и уважение учеников, гордость за их успехи и достижения. Оптимизма вам и душевного равновесия! Крепкого здоровья и творческого вдохновения!», - сказал Фазылов.

Поздравила всех педагогов и директор филиала Российского общества «Знание» по Республике Татарстан Мария Нефедова.

«Учитель — это не просто профессия, это призвание, олицетворяющее возможность преобразования мира через знания. Миссия учителя многогранна, и она начинается с искреннего стремления воспитать в каждом ученике любовь к учебе и познанию. Учитель открывает перед детьми двери в бескрайние просторы науки, искусства и жизни, воспитывая в них стремление к самосовершенствованию», - сказала Нефедова.

Она добавила, что каждый учитель становится проводником в мир знаний, формируя не только интеллект, но и характер.

«Его влияние простирается далеко за пределы учебного класса; он внушает уверенность, вдохновляет мечтать и преодолевать преграды. Учитель — это светлый маяк в бурном море юности, который помогает найти верный курс, когда окружающий мир кажется запутанным и сложным», - продолжает спикер.

Нефедова подчеркнула, что для каждого ученика учитель может стать не только наставником, но и другом, который поддержит в трудные времена. Осознание этой роли подчеркивает важность учительства в обществе, ведь именно от учителя зависит, как будут строиться жизни будущих поколений, и какую перспективу они увидят в своей судьбе. Таким образом, миссия учителя — это не просто обучение, это искусство формировать будущее, заключила она.

Поздравил с этим профессиональным праздником и учитель математики ГАОУ «Лицей Иннополис» Арман Костанян.

«От всей душой поздравляю всех учеников, родителей и самое главное педагогов с прекрасным праздником День учителя! Как известно каждый человек выбирает себе профессию, но только две из них даются свыше - это врачи и учителя. И смотря на своих коллег, на педагогические коллективы других образовательный учреждений по всей России, понимаю, что все учителя занимаются тем, что им нравится, занимаются тем, для чего они были рождены. Не оставайтесь такими, какие есть, растите, двигайтесь, развиваетесь, вместе со своими учениками. Самое главное, получайте удовольствие от своей деятельности! Ну и счастья Вам и здоровья. С праздником, дорогие педагоги!», - сказал он.

Напомним, что ранее Президент России Владимир Путин по видеосвязи встретился с финалистами всероссийских профессиональных конкурсов в сфере образования. В мероприятии приняли участие финалисты конкурсов 2024 года «Учитель года России», «Воспитатель года России», «Директор года России», «Первый учитель» и телешоу «Классная тема!». Участниками встречи стали также помощник Президента России Андрей Фурсенко и Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Начало октября – время, когда мы традиционно чествуем преподавателей, педагогов, наставников. Наша встреча проходит в преддверии Дня учителя. А накануне, 2 октября, в стране отмечался День работника среднего профессионального образования. И конечно, прежде всего хочу поздравить всех, для кого дороги и значимы эти праздники, а это и сами педагоги, и ученики, их семьи, родители, бабушки, дедушки – все, кто с теплотой и любовью вспоминает своих учителей. То есть, по сути – вся страна. Эти профессиональные праздники близки не только по датам. Разные уровни образования при всех понятных отличиях являются частью единого образовательного пространства», – сказал Владимир Путин.