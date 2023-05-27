Эксперты из Татарстана: Пора усовершенствовать «российские праймериз»

Праймериз, или предварительные выборы, — это инициатива «Единой России», которая вот уже 10 лет помогает партии обкатывать кандидатов, а избирателям знакомиться с ними и определить себе политиков еще до основных выборов. Об этом заявляют члены Экспертного клуба из Татарстана.

Однако за эти годы назрела необходимость совершенствования «российских праймериз», уверен завкафедрой конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Андрей Большаков.

«Я уже несколько лет выступаю с идеей проведения праймериз для всех российских партий. Тут должен быть сильный момент конструктивизма. Недостающую структурированность партий надо доводить до кондиции. Можно предписывать парламентским партиям обязательность проведения предварительного голосования», — объяснил он.

По мнению специалиста, общие праймериз сделают остальные партии конкурентоспособнее, улучшат их структуру. «Время праймериз для всех (многих) уже настало», — подчеркнул он.

Сейчас же праймериз организуются только «Единой Россией», поэтому пока процедура предсказуема. Для повышения интереса к ней необходимо привлекать большее число участников, полагает кандидат политических наук Зоя Силаева.

«Сейчас все больше молодых людей проявляет интерес к политике, есть запрос на омоложение политических элит, поэтому эта процедура открывает возможности для выдвижения всех политически активных граждан, которых в Республике [Татарстан] немало», — уверена эксперт.

Однако, как отметил политтехнолог Владимир Кутилов, даже внутри одной партии праймериз становятся более интересными — вопросы избирателей к кандидатам становятся более содержательными и конструктивными, а процедура — более зрелой и отработанной. Поэтому остальным российским партиям, резюмировал он, стоит тоже выйти на открытый и доступный формат работы с электоратом. Важно прекратить принимать подобные решения «за закрытыми дверями», единодушны эксперты.