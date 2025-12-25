Эксперты из Татарстана поддержали эксперимент по упрощенному поступлению в колледжи

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Госдума в первом чтении одобрила расширение эксперимента по упрощенному поступлению в колледжи: теперь особый порядок, позволяющий девятиклассникам сдавать лишь два экзамена, распространится на 12 регионов и будет действовать до 2029 года. В число новых участников пилота вошел Татарстан – перспективы этого решения стали темой дискуссии экспертов республики.

Член комитета Госдумы по защите конкуренции, член Комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Айдар Метшин отметил, что законопроект призван повысить престиж среднего профессионального образования.

По его словам, инициатива поможет восполнить дефицит кадров в ключевых отраслях молодыми специалистами, предложив им альтернативу низкоквалифицированной работе, например, в курьерской доставке. Депутат подчеркнул, что квалифицированные рабочие сегодня зачастую зарабатывают больше офисных сотрудников.

Метшин также обратил внимание на социальный аспект реформы: для выпускников, не сдавших итоговую аттестацию, предусматривается возможность бесплатного обучения рабочим профессиям. Регионы сами определят перечень таких специальностей, а студенты смогут параллельно готовиться к пересдаче экзаменов, оставаясь в образовательной среде, а не оказываясь «на улице».

Член Общественной Палаты РФ от Республики Татарстан, советник Председателя ОГО ФСО «Динамо» Республики Татарстан, доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова назвала продление эксперимента стратегическим решением, демонстрирующим быструю реакцию государства на запросы рынка труда.

Расширение географии пилота до 12 регионов, по ее мнению, позволит собрать необходимую статистику для более точной настройки системы под нужды субъектов.

Эксперт особо выделила роль парламентского контроля и обратной связи от родителей в этом процессе. Павлова уверена, что главная задача эксперимента – не только обеспечить экономику кадрами, но и изменить отношение общества к среднему профобразованию, сделав систему подготовки прозрачной и эффективной.

Депутат Госдумы, член Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Ларионова подчеркнула, что решение о продлении эксперимента до 2029 года базируется на успешных результатах: статистика показала снижение числа не сдавших ГИА почти на 40% и рост интереса к дефицитным специальностям в промышленности, IT и медицине.

Она уточнила, что упрощенная схема с двумя обязательными экзаменами снижает риски для поступающих в колледжи, но не закрывает путь в 10-й класс для желающих продолжить школьное обучение.

Говоря о Татарстане, Ларионова отметила, что республике предстоит серьезная работа: до 1 марта 2026 года необходимо подготовить нормативную базу и распределить бюджетные места. Это нужно, чтобы гарантировать каждому выпускнику возможность бесплатного получения профессии.

Продление сроков эксперимента, по словам депутата, дает время на системную отладку механизмов и повышение престижа профессионального образования.