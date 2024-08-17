Эксперты из Татарстана: Олимпиада в Париже — сатанизм и позор мирового спорта

Председатель Комитета Государственной Думы по контролю Олег Морозов назвал Олимпиаду в Париже сатанизмом и позором мирового спорта. Свое мнение парламентарий высказал на площадке Экспертного клуба.

«Спорт обнулили! Теперь это политика и гендерные извращения!» — заявил депутат.

Депутат Казгордумы Марсель Шарапов согласился с тем, что современное состояние олимпийского движения вызывает много вопросов и обсуждения — сегодня Олимпиада, которая когда-то символизировала единство и мир, стала ареной политических конфликтов и разногласий.

«Исключение российских спортсменов из соревнований — это яркий пример того, как политика может влиять на спорт. Олимпийские игры все больше становятся полем битвы для геополитических интересов. Это противоречит первоначальным идеалам, которые подчеркивали единство, дружбу и мир через спорт», — подчеркнул эксперт.

Шарапов отметил, что появление альтернативных форматов соревнований, таких как Игры БРИКС, свидетельствует о том, что страны ищут новые платформы для демонстрации своих достижений в спорте без влияния западных структур.

«В условиях деградации олимпийских игр российским спортсменам нужно продолжать тренироваться и добиваться успехов на международной арене, участвуя в других турнирах и соревнованиях, чтобы поддерживать высокий уровень спортивной подготовки. Поддерживать и развивать альтернативные спортивные форматы, которые могут стать конкурентоспособными по отношению к традиционным олимпийским играм», — посчитал эксперт.

По его мнению, российские спортсмены могут сыграть важную роль в восстановлении первоначальных идеалов олимпийского движения, сосредоточившись на своих выступлениях и поддерживая альтернативные форматы соревнований.

Еще один эксперт — Евгения Храмова — отметила, что Олимпийский комитет, прекрасно осознавая всю значимость идеи игр для воспитания будущих поколений, покусился на самое святое — человеческие ценности.

«В дискуссии вокруг имитации „Тайной вечери“ не так бурно обсуждался другой сюжет: легкоатлетке-мусульманке из сборной Франции Олимпийский комитет Франции запретил выходить на парад участников Игр-2024 в платке. Можно сколько угодно говорить о правах человека, свободе совести, вероисповедания, демократии, но что означают хотя бы эти два случая на открытии Олимпиады в „свободной Европе“? Как минимум, дискриминацию по конфессиональному признаку, как максимум, покушение на общественные ценности практически всего мира», — отметила Храмова.

По ее мнению, процесс «очищения» Олимпийского комитета будет естественным и демократичным, поскольку «эхо» скандальных разбирательств еще аукнется, ведь гражданские права есть не только у сексуальных меньшинств, а принцип демократичности никто не отменял.

Член Общественной палаты РТ, советник председателя ОГО ФСО «Динамо» Республики Татарстан, доктор педагогических наук, заслуженный тренер РФ Ольга Павлова отметила, что Олимпиада в Париже стала первой в современной истории России, в которых наша страна не участвовала.

«Олимпиада в Париже мне запомнится геноцидом российских спортсменов и тем, что нарушился принцип, когда на Олимпиаду едут сильнейшие», — сказала эксперт.

Ольга Павлова отметила, что олимпийское движение в кризисе: во-первых, это судейский беспредел, когда судьи отнимают медали, как у румынской гимнастки, в пользу США, то откровенно подсуживают, пересматривают результаты; во-вторых, беспрецедентные условия жизни спортсменов. — как в общежитии, так и во время спортивных выступлений, в частности, проведение триатлона в Сене.

«Вы знаете, сложность высокая, но уровень оценок ниже тех, которые были показаны нашими спортсменами на недавних Играх БРИКС, командой главного тренера сборной России Татьяны Покровской. Это тоже говорит о многом, хотя там уровень сложности более высокий. Это говорит о том, что олимпийское движение просто в кризисе», — сказала эксперт.