Эксперты из Татарстана оценили стратегии партий в едином дне голосования 2024

Своими мнениями о стратегиях партий в едином дне голосования 2024 года (ЕДГ-2024) поделились члены «Экспертного клуба» из Татарстана.

Также они оценили перспективы парламентской пятерки партий в следующих электоральных циклах и ответили на вопрос, смогут ли партии улучшить свой результат на предстоящих выборах.

По мнению член Российской ассоциации политических наук, политолога Зои Силаевой, итоги избирательной кампании были предсказуемы, т.к. сохраняются те тенденции, которые были в прошлом.

«Консолидация общества происходит вокруг власти, т.к. каких-либо прорывных, альтернативных идей в решении внутриполитических вопросов оппозиционные партии не предлагают, действуют ситуативно либо по инерции, потенциал самостоятельности в их политической деятельности отсутствует. Более того, для всех оппозиционных партий характерен кадровый дефицит. Если предвыборная кампания 2026 г. пройдёт также незаметно и скучно, то кардинальных изменений в распределение мест между действующими политическими партиями не будет».

По словам другого эксперта из РТ Евгении Храмовой, только представители партий на местах владеют информацией об успешности реализации задуманных стратегий в единый день голосования, поскольку не всегда заявленные цели совпадают с реальными.

«В любом случае, на мой взгляд, «программа минимум» каждой партией реализована, ведь если это не так, то партия должна признать слабость своих позиций и уйти с «политической арены». С другой стороны, и слабость, и силу каждого игрока теперь покажет только время и активная работа на протяжении всего цикла. Именно это даст партиям четкое представление о том, каковы будут их перспективы в следующих электоральных циклах. Если будет проведен всесторонний анализ и сделаны выводы по результативности работы, то позиции будут укрепляться. Если аналитика будет откровенно слабой, то придется покинуть арену политической борьбы», – считает Храмова.

Также своим мнением по теме поделился завкафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений КФУ член Общественной палаты РТ, доктор политических наук Андрей Большаков.

«На мой взгляд, российская политическая система достаточна адаптивная к тем вызовам и угрозам, которые переживает Россия в последние годы после начала СВО. Украинский кризис является основой кризиса безопасности в мире (Европе). Возможности российской экономики выстоять под санкциями и политической системы развиваться и искать выход из украинского кризиса во многом определяют все современное развитие РФ. Внутренняя политика играет в этом большую роль, однако политические партии (парламентские) по-разному реагируют на проблематику СВО и идут в фарватере политического курса Президента РФ В. Путина.

В 2024 года в ЕДГ была продемонстрирована консолидация российского социума, но выборы были преимущественно регионального и муниципального толка. Впереди у парламентских партий федеральная кампания 2026 года. Самые стабильные показатели демонстрирует партия «Единая Россия», ее доминирующему положению пока ничего не угрожает. Более того, ЕР смогла в 2024 году обеспечить себе победу там, где ее позиции, казалось, провалились окончательно.

Примером может быть Хабаровский край. Показатели партии на выборах 2026 года будут только расти, особенно в некоторых регионах: Петербург, Татарстан, Горный Алтай и др. Все другие парламентские партии обречены на сражение между собой и борьбу за 2 и 3 места на федеральных выборах в парламент. Наиболее уверенно выглядят в этой связи позиции ЛДПР, она может составить конкуренцию КПРФ во всероссийском масштабе. Либеральные демократы пока обыгрывают коммунистов в патриотичности и в сфере противодействия нелегальной миграции. А это очень важно для большинства избирателей. Коммунистам явно не хватает массовости, известных кандидатов, особенно в провинциях. Их лидер Г. Зюганов явно поигрывает в мобильности лидеру ЛДПР Слуцкому. Четвертое место в подобном соревновании пока за «Новыми людьми».

Они позиционируют себя как партия для предпринимателей и молодежи. По многим позициям эта партия является современным аналогом СПС. Конструктивных идей Всероссийского масштаба партия почти не воспроизводит. Сдает свои позиции «Справедливая Россия». Ряд внутренних скандалов политического и Коррупционного толка потрясли партию. Она пока явно проигрывает своим парламентским конкурентам. В 2026 году данная партия может перестать быть парламентской и не преодолеть парламентский барьер. Ей нужны новые лидеры, ребрендинг. Повести партию за собой мог бы известный писатель Захар Прилепин, но поддержат ли его однопартийцы? Появление каких-либо новых парламентских партий пока невозможно, но положение может измениться в 2026 году», – предположил эксперт.

По словам политтехнолога, гендиректора агентства «Теория Дарвина» Владимира Кутилова, кампания ЕДГ-2024 носила скорее инерционный характер, стала продолжением той информационной работы, которую вели политики и их технологи на выборах президента страны.

«Роль оппозиционных партий свелась к канализации протестного и не вовлеченного в административную мобилизацию электората. Многие регионы столкнулись с ситуацией, когда за неделю до выборов до 20% респондентов еще не определились с партией, за которую будут голосовать. Во многом это связано с тем, что у партий отсутствует стратегический горизонт, все программные предложения носят неидеологический и тактический характер.

Кризис субъектности политических партий продолжается и усиливается цементированием политической вертикали, а также консолидацией общества в условиях горячей и холодной войны.

Есть несколько значимых тенденций, которые определят будущее политических партий и их активность в ближайшие годы. Во-первых, активная подготовка к федеральным парламентским выборам 2026 года. Здесь свои амбиции наращивают “Новые люди” и ЛДПР, которые ориентируются на более молодой электорат. Эти партии лучше других показали себя на прошедших в сентябре выборах. Во-вторых, на первый план выйдут две ключевые функции политических партий и депутатов - экспертиза и профессионализация нормотворчества. Муниципальные советы, региональные парламенты - места сборки экспертизы и рутинной работы по обеспечению работы исполнительной власти в условиях мобилизации экономики. В-третьих, у партий должен появится стратегический и идеологический контекст, который обеспечит формирование образа будущего у избирателей, станет ключевым мотивом голосования.

Последний, но крайне важный фактор - это лица. Все партии сегодня нуждаются в харизматичных, эмпатичных политиках, которые смогут вести с избирателями политический диалог, то есть диалог о будущем страны. Пока дефицит таких политиков есть у всех партий», – подчеркнул Кутилов.