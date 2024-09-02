Эксперты из Татарстана оценили проект «Разговоры о важном»

Эксперты из РТ оценили проект «Разговоры о важном» в контексте современной ситуации в стране и в мире, а также посоветовали новые темы для обсуждения.

Напомним, 2 сентября во всех школах страны новый учебный года начнется с разговоров о важном. Этот внеурочный предмет в форме классного часа появился два года назад по инициативе общества «Знание».

Каждый урок посвящен конкретной теме. Как правило, занятия ведут классные руководители или школьные педагоги, но на уроки могут быть приглашены и сторонние специалисты: ветераны, врачи, депутаты и другие.

Главной целью, которую преследуют «Разговоры о важном», является становление у учеников гражданско-патриотических чувств. На занятиях школьникам рассказывают о нравственных ценностях, которые позже становятся предметом обсуждения. В них входят: историческая память; преемственность поколений; патриотизм — любовь к Родине; доброта, добрые дела; семья и семейные ценности; культура России; наука на службе Родины.

В новом учебном году темой первого урока станет «Образ будущего». Так же в сентябре ребята пройдут такие темы как «Век информации», «Дорогами России» и «Путь зерна».

Заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений Андрей Большаков так высказался о проекте:

«То, что первые уроки в школах будут посвящены образу будущего - правильно и закономерно. Еще 10 лет назад многие эксперты и аналитики постоянно писали, что на это не хватает времени, что обсуждение будущего отсутствует. Сегодня - это обсуждение норма для гражданского общества России, его различных сегментов, государственных служащих, предпринимателей, молодежи и др. социальных групп. Это говорит об осознании россиянами не только своих тактических задач, но и о том, что Россия возродилась, она в состоянии ставить задачи стратегические. Нашими стратегическими целями являются: национальная безопасность, решение демографической проблемы депопуляции населения, масштабное развитие и стабильность экономики, ее постоянный рост. Не менее важными целями являются развитие здравоохранение, образования, осуществление инноваций, рост промышленного и сельскохозяйственного производства», - делится эксперт.

Однако, по его словам, все эти задачи тесно связаны с развитием человеческого капитала, о котором нельзя забывать, выполняя намеченные планы и программы.

«Поскольку в школах сегодня взят курс на возрождение воспитательных функций и отход от оказания услуг, то будущее должны демонстрировать и показывать не только учителя и наставники, но и сами ученики, которым предстоит жить в новой России и делать ее одной из Великих мировых держав», - резюмировал он.

Первый проректор, проректор по научной работе Казанского инновационного университета, депутат Государственного Совета Республики Татарстан Игорь Бикеев, в свою очередь, отметил, что человек – это существо особенное, которое нуждается в смыслах и целях жизни, выходящих за рамки утоления биологических нужд. Есть у него потребность в высоком, и это замечательно, добавил он.

«К сожалению, жизненные смыслы и цели могут быть ложными либо навязанными нечистоплотными в моральном отношении людьми. И наша задача, взрослых, не дать увлечь детей тем, кто пытается ими подло манипулировать. И, наоборот, предоставить вниманию школьников смыслы и цели, которые соответствуют величию человеческого духа и российской цивилизации», - говорит эксперт.

В этой связи, по его мнению, переоценить значение «Разговоров о важном» невозможно. Дети должны получать полную и достоверную информацию, которая позволит сделать им правильный выбор в любой сложной ситуации, продолжает эксперт. К сожалению, мир сейчас переполнен лживой, искаженной, стимулирующей дурные качества личности информацией, которой нужны и заслон, и альтернатива, говорит Бикеев.

«В числе возможных тем для обсуждения на «Разговорах о важном» я бы предложил такие как «роль выдающейся личности в истории», «чем гордятся россияне», «братство российских народов» и другие, которые служат сплочению нации. Темы «Разговоров о важном» должны побуждать к благим поступкам и тем самым делать человека лучше. Бесспорно, что это и для него хорошо, поскольку в результате он становится богаче как в интеллектуальном, так и в нравственном плане», - резюмировал он.

Советник ректора по стратегическим инициативам, Доктор философских наук, профессор Олег Агапов назвал «Разговоры о важном» большой социокультурной инновацией для школ России.

«Прошедший учебный год показал, что инициатива Минпросвещения РФ была поддержана, получила поддержку школьников и их родителей, поскольку темы, предлагаемые к обсуждению и осмыслению действительно важные в контексте развития страны, государства, каждой семьи. Прекрасно, что 2 сентября открывается новый сезон "Разговоров о важном" темой об образе будущего России. Образ России постоянно становиться поскольку в перманентном развитии находиться ее субъект – российская / русская гражданская политическая нации (по Л.П. Карсавину). В этом процессе образ России доопределяется, расширяется, углубляется. Происходит производство новых смыслов и символов, что требует постоянной рефлексии, осознания, понимания, интерпретации и управления», - говорит он.

Спикер добавил, что в каждом из образов и смыслов Святая Русь, III Рим, ведущая держава в области космических и атомных технологий, гарант международной безопасности и страна, хранительница традиционных ценностей – манифестируется как трансцедентальное и имманентное, абстрактное и конкретное, логическое и историческое, воплощается исторический генезис (следы – образы эпохи Трансиба, освоения космоса, формирование атомной энергетики и т.д.).

«Каждая из дисциплин и дискурсов философии, теологии, науки и искусство вносит свой вклад в имагологию России, формированию ее облика и стати, идентичности. Современный исследователь «географических образов мира» Д. Замятин, показывает, что помимо пространственных переменных любой территории, важнейшими выступают культурно-исторические компоненты (среди них религиозные), дополняющие и обогащающие образы физической, экономической и политической географии. Неслучайно, сегодня большое значение в спектре религиоведческих дисциплин приобретает география религий, социальная география», - продолжает эксперт.

Следовательно, по его словам, выстраивая современный образ России как полирелигиозного сообщества в религиоведческом дискурсе мы должны иметь ввиду, что для многих средоточием российского мира окажется не только Москва, но и Саров или Оптина пустынь для православных, Казань или Дербент для российских мусульман, Иволгинский дацан около Улан-Удэ для буддистов и т.д.

«Полагаем, что большое эвристическое значение в ближайшее время приобретут исследования под общей эгидой «Религиозный образ России». Одной из сфер ответственности и гражданского служения ученых выступает выработка научного социального образа России с учетом исторического опыта, ценностей справедливости, вызовов современности и т.д. Выработка рационального образа России – это диалектический и перманентный процесс, связанный с его постоянным обогащением, наращиванием (хотя возможны и «срывы», герменевтическое «обнуление»), уплотнением горизонтальных и вертикальных связей, выявлением новых синхронических и диахронических процессов. В перспективе XVIII – XX вв. ученые неоднократно выступали выразителями национально-государственных интересов России, формировали ее кратко-, средне- и долгосрочный проектный горизонт», - продолжает Агапов.

Он также отметил, что исторически формирование рационального образа России брали на себя богословы (митрополит Иларион «Слово о законе и благодати», Филофей «Москва – III Рим»), философы (П. Чаадаев, А. Хомяков, Н. Данилевский, В. Соловьев, В. Розанов, Н. Бердяев, С. Франк и др.), ученые (М. Ломоносов, Д. Менделеев, В. Вернадский, Н. Моисеев).

«Сегодня все социально-гуманитарные науки прямо или опосредовано создают обобщенный социальный образ России, где каждая из социальных дисциплин формирует свой концепт и дискурс. Например, экономисты выстраивают экономический дискурс представлений о российской экономике, динамике и перспективах экономического развития России; социологи дают целую палитру образов России; политологи разрабатывают условия новых имиджевых стратегий и ребрендинга; педагоги изучают специфику российской педагогической традиции», - резюмировал он.

Член Общественной Палаты РТ, советник Председателя ОГО ФСО «Динамо» Республики Татарстан, доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова добавила, что «Разговор о важном», запущенный год назад, сегодня имеет большой положительный резонанс.

«Дети расширили свой кругозор, заинтересовались своей страной, возможностями в своих городах и сёлах. Много лет нам пытались рассказывать, что хорошо где-то там, где нас нет. Сегодня мы изменили эту риторику. Мы учим детей любить Родину, гордиться ею, быть порядочными и ответственными людьми. Наша страна достойно того, чтобы дети ее узнавали и любили! Теперь школа не только даёт знания, но и формирует личность», - говорит она.

Спикер подчеркнула, что все мы живём в социуме, и это, безусловно, чрезвычайно важная вещь ‒ признание. Признание своих успехов ‒ это придаёт человеку новые силы, это является ещё одним толчком для внутреннего развития. Она также уверена, что, действуя таким образом, мы вместе будем добиваться самых больших, самых значимых, нужных для страны результатов по всем направлениям нашего развития: это строительство, космос, дороги, инфраструктура, медицина, экология.

«Если же говорить о том, чтобы я лично добавила в эти уроки, то, на мой взгляд, стоит рассмотреть темы взаимоотношений между людьми, чтобы дети понимали причины и последствия совершаемых поступков, формировали свой нравственный компас, умели прислушиваться к голосу совести. Важно, чтобы каждому из них были известны такие понятия, как дружба, любовь, сострадание, солидарность и взаимопомощь. Ведь именно эти человеческие качества вкупе со знанием истории, традиций и культуры своей страны формируют у нас ощущение полноценности жизни и счастья», - говорит Павлова.

Также Заслуженному тренеру России хочется, чтобы «Разговоры о важном» развивались.

«Нам часто рассказывают об истории страны, о великих людях и открытиях прошлых лет. А сегодня важно, чтобы школьникам, было бы очень интересно узнавать не только о том, что было, но и о том, что есть сейчас: о настоящем своего региона от известных и интересных людей, проживающих рядом с нами и конечно особой темой должна стать тема специальной военной операции и борьба с фашизмом. Учащиеся должны знать о происходящем из уст непосредственных участников происходящих событий в нашем Отечестве», - сказал она, добавив, что в России должны говорить с детьми о будущем нашей страны.