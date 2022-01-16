Эксперты из Татарстана оценили причины беспорядков в Казахстане и действия ОДКБ

События, произошедшие в Казахстане в начале января, — это попытка переформатировать политическую ситуацию в стране. Воспользовавшись недовольством граждан из-за роста цен на газ, отдельные политические силы решили воспользоваться ситуацией в своих интересах. Члены Экспертного клуба из РТ оценили действия ОДКБ, в том числе России, изучили, насколько данный опыт релевантен для РФ и стран постсоветского пространства, а также рассказали, как избежать их повторения.

Оценивая отправную точку январских событий, кандидат политических наук, доцент кафедры религиоведения института социально-философских наук КФУ Зоя Силаева напомнила, что причиной конфликта послужили различия между общественными группами, их возможностями и привилегиями. Для его решения недостаточно провести контртеррористическую операцию. Необходимо решить социальные и экономические проблемы, которые могут привести к повторению беспорядков.

Силаева напомнила, что ситуация в Казахстане не произошла сама по себе и не является уникальной. Поэтому странам, приостановившим членство в ОДКБ, стоит задуматься о том, к кому они смогут обратиться при возникновении подобной ситуации.

«Всем постсоветским странам надо обратить внимание на то, что ориентация на западные образцы построения государственности ведет к возникновению серьезных проблем для многих стран и народов „незападной цивилизации“. Большинство из них используется для применения принципа анаконды в борьбе с Россией и стремлением подчинить себе постсоветское пространство», — считает эксперт.

Только взаимное доверие между правительствами и народами, подкрепленное международными договоренностями, поможет избежать возникновения таких опасных для страны событий, добавил политтехнолог, директор агентства «Теория Дарвина» Владимир Кутилов.

В свою очередь, завкафедрой конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Адрей Большаков заметил, что выбор цели для использования потенциала боевиков неслучаен: Казахстан — одно из ключевых государств СНГ, союзник России. Основной целью беспорядков была попытка государственного переворота, для проведения которого использовалась технология «цветной революции». «События в Казахстане отличаются по форме от „цветных революций“ на Украине и в Белоруссии. Но все эти события направлены против России и ее ближайших союзников», — добавил специалист.

Однако опыт Украины и Белоруссии не прошел даром: был оперативно использован потенциал ОДКБ, в результате чего Россия набрала дополнительные очки в геополитическом противостоянии с «коллективным Западом». Однако, несмотря на готовность к подобного рода событиям, необходимо не ослаблять меры по противодействию подобным «цветным революциям». Поэтому России следует продолжать проводить и развивать политику по противодействию иноагентам, воспитательную работу с молодежью, профилактику деструктивного контента в соцсетях и телеграм-каналах, считает Кутилов.

«Думаю, что СМИ и новые социальные медиа стран СНГ должны активно работать для профилактики деструктивного поведения людей принимающих решения во власти или в гражданском обществе. Бездумное и постоянное повышение цен, накопление роскоши небольшими группами людей, отсутствие справедливого распределения доходов от добычи и переработки ресурсов — способствуют политическим радикалам, экстремистам и преступникам», — подчеркнул политтехнолог и поделился мнением, что при профилактике подобного рода событий необходимо уделить приоритетное внимание Узбекистану, Таджикистану и Киргизии.

Как добавил кандидат политических наук, доцент кафедры политологии КФУ Виктор Сидоров, произошедшие события доказали, что «государства Средней Азии не в состоянии справится с внутренними и внешними угрозами. В этой ситуации Россия становится главным гарантом стабильности в регионе».