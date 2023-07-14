Эксперты из Татарстана оценили плюсы и минусы дистанционного электронного голосования

В этом году в 24 регионах России будет применяться федеральная система электронного голосования. Шесть из субъектов уже имеют опыт работы с ней, а 18 будут применять ее впервые. Чем станет для России ДЭГ — альтернативой к основной процедуре или же за ней будущее избирательной системы — рассказали эксперты из Татарстана.

Практика использования ДЭГ распространяется с каждым годом. Оно значительно упрощает участие граждан в выборах — проголосовать можно не выходя из дома, а также является важным трендом будущего, заметил доцент кафедры политологии КФУ Виктор Сидоров. Вполне вероятно, полагает он, что через «100–150 лет и электронное дистанционное голосование станет нормой жизни во всех странах мира».

Интернет-выборы становятся заменой телевизионным. Благодаря своей простоте они способны привлечь к голосованию гораздо больше молодых людей, добавил завкафедрой конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Андрей Большаков.

В то же время, подчеркнул он, такая система порождает множество новых сложностей. Так, если не усилить контроль за голосованием и не уделять большое внимание обучению наблюдателей, можно пойти по пути США, где отмечается большое число нарушений и фальсификаций. Особенно ярким примером стали последние выборы американского Президента.

«Голосование шло при помощи посылки голосов по обычной почте. Именно в результате подобных „выборов“ кандидат демократической партии США Байден смог одержать победу. То что граждане проголосовали за неадекватного человека, стало ясно уже потом, — заметил эксперт. — Думаю, что в России очень важно введение электронного голосования».

Для этого необходимо разработать новые технологии, приобрести новое оборудование и заняться фундаментальной подготовкой наблюдателей и членов избиркомов. Все это потребует дополнительного финансирования.

Однако, как добавил председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов, ДЭГ на данный момент является лишь дополнительной формой голосования. Оно не заменит традиционный вариант волеизъявления граждан — участки, бумажные бюллетени и другие атрибуты выборов, привычные россиянам.

«ДЭГ — это, безусловно, эффективный инструмент цифровизации нашей жизни. Как и любой другой инструмент, он нацелен в первую очередь на упрощение и облегчение рутинных процессов», — заметил депутат.

Избирательная система в России, напомнил он, формировалась долгие десятилетия. Внедрение цифровых инициатив лишь доказывает ее эволюцию, повышает ее эффективность и прозрачность в соответствии с запросами общества.

Татарстан готов к подобным изменениям в избирательной системе, уверен Морозов. Являясь лидером цифровизации, он обладает необходимым технологическим потенциалом.

«Ведь все возможности цифровых инструментов, которые есть сегодня, активно применяются всеми органами государственной власти Республики Татарстан, в том числе и Центральной избирательной комиссией РТ. Хочу особо подчеркнуть, что электронное голосование как цифровая технология в условиях современной избирательной системы — инструмент доступности гражданина к институтам власти при реализации его активного избирательного права», — заключил он.

Система электронного голосования необходима прежде всего регионам, которые хотели бы повысить явку на выборы. В Татарстане же, который известен высоким доверием к власти, показатель явки высок и без применения онлайн-технологий, заметила Ольга Павлова.

«Технический прогресс не остановить, поэтому бороться со стихией бесполезно. Когда-то и к „Госуслугам“ мы относились скептически, а сегодня сожалеем, если какую-либо услугу нельзя оформить в один клик. Можно сказать, что Covid-19 ускорил переход многих направлений в онлайн, в том числе, „посодействовал“ изменению избирательного законодательства», — добавила она.

Доцент кафедры религиоведения Института социально-философских наук КФУ Зоя Силаева добавила, что нововведение особенно полезно тем, кто находится вдали от своего избирательного участка, в частности военным, студентам и тем кто работает за границей. Однако и в будущем важно предусмотреть варианты для тех, кто не хочет либо не может голосовать онлайн, к примеру пожилые граждане.

Еще один важный момент касается безопасности системы — она должна быть достаточно эффективна, чтобы минимизировать риски взлома и фальсификации. Необходимо обеспечить для нее надежные системы шифрования и защиты данных, чтобы обеспечить конфиденциальность и целостность голосов.

«Дистанционное электронное голосование, на мой взгляд, имеет потенциал улучшить доступность и участие в выборах. Однако внедрение такой системы требует тщательной подготовки и обеспечения высокой безопасности и надежности», — резюмировала она.