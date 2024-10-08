Эксперты из Татарстана оценили основные параметры бюджета и расставленные в нем приоритеты, а также рассказали о результатах, которых ожидают от реализации национальных проектов. Еще спикеры ответили, как, по их мнению, принятие нового бюджета отразится на жизни республики. Все комментарии были опубликованы на сайте экспертного клуба.

Напомним, правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета РФ на 2025 г. и плановый период 2026 - 2027 гг. Ключевые приоритеты: выполнение всех социальных обязательств перед гражданами и решение задач, обозначенных Президентом Владимиром Путиным.

Бюджет верстался на базе Послания Президента Федеральному Собранию. В первую очередь, документ предусматривает безусловное выполнение всех социальных обязательств государства. Также средства направлены на обеспечение темпов роста российской экономики.

Особая роль в подготовленном Правительством документе, как и было запланировано, отводится финансированию новых национальных проектов: в бюджетной трехлетке 2025 – 2027 годов запланировано 5,7 трлн рублей в 2025 году, 6,2 трлн рублей в 2026 году и 6,3 трлн рублей в 2027 году. Наиболее значимые нацпроекты - «Семья» (8,6 трлн рублей) и «Инфраструктура для жизни», (3,9 трлн рублей).

Проект сформирован на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития. Согласно прогнозу, в 2025 – 2027 годах российская экономика вырастет на 2,5 – 2,8% ВВП. Также новый бюджет предполагает, что с 2028 по 2030 годы рост экономики России продолжится на 3,0 – 3,2% ВВП, что соответствует национальным целям развития.

Все это позволит значительно увеличить инвестиции в ключевые направления развития. Проект нового бюджета наглядно демонстрирует приверженность государства выполнить все социальные обязательства, реализовать цели национального развития, определенные Президентом.

Как сказал первый эксперт из РТ, кандидат экономических наук, доцент Минур Гафиятуллин, оценка основных параметров бюджета и расставленных в нем приоритетов зависит от множества факторов, включая экономическую ситуацию, потребности населения, а главное, это цели и стратегические задачи государства. По его мнению, важно учитывать источники доходов, такие как налоги, доходы от госимущества и другие поступления.

«Здравый баланс между доходами и расходами позволит избежать долговых проблем. Приоритеты в расходах должны соответствовать актуальным нуждам общества, например, в период кризиса увеличение финансирования здравоохранения, образования и социальной политики. Насколько эффективно бюджет обеспечивает финансирование социальных нужд, таких как пенсионные выплаты, пособия по безработице, поддержка семей с детьми, является важным показателем социальной стабильности общества», - отметил он.

Также спикер считает, что социалка, оборона и технологии - это три ключевых позиции в новом проекте бюджета. Многое будет зависеть от того, какая в следующем году будет инфляция, ведь не секрет, что в этом году она съедает значительную долю доходов бюджета, и, разумеется, расходы в реальном выражении зависят от того, как будут расти цены в ближайшую трехлетку.

«Хотя, оценка бюджета должна базироваться на его способности решать ключевые социально-экономические задачи, обеспечивать стабильное развитие и удовлетворять потребности населения», - добавил кандидат экономических наук.

Он согласился с тем, что исполнение социальных обязательств часто является одним из главных приоритетов федерального бюджета.

«Вложение средств в социальные программы помогает не только улучшить качество жизни населения, но также способствует экономическому росту и стабильности в стране. Акценты в бюджете могут меняться в зависимости от текущей экономической ситуации, но поддержка социального сектора остается важным стратегическим направлением», - резюмировал спикер.

Еще своим мнением на этот счет поделилась член Общественной Палаты РФ от Республики Татарстан, советник Председателя ОГО ФСО «Динамо» Республики Татарстан, доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова.

«Радует, что новый бюджет, несмотря на внешние вызовы, остается социально ориентированным. Приоритет уделяется социальным обязательствам перед гражданами. Это и поддержка семей с детьми, участников СВО и их близких, а также социально незащищенных категорий граждан. Это заметно по увеличению расходов на социальную политику. 7,2 триллиона рублей к 2027 году – это не просто цифры, а реальные инвестиции в будущее наших граждан», - сказала Павлова.

По ее словам, в фокусе внимания - семьи с детьми. Больше 4 триллионов рублей будут направлены на ежемесячные пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Программа материнского капитала продолжается, а для молодых семей предусмотрены субсидии на обеспечение жильем. Это конкретные меры, которые помогут сделать родительство более доступным и комфортным.

«Но важно не только поддерживать семьи с детьми, но и заботиться о всех категориях граждан. В бюджете предусмотрены средства на реабилитацию и абилитацию, развитие системы долговременного ухода, а также программы социального контракта. Это говорит о том, что государство не забывает о тех, кто нуждается в особой поддержке», - подчеркнула Заслуженный тренер России.

Она добавила, что особую роль играют национальные проекты. Их финансирование значительно увеличено, что позволит реализовать все 19 проектов и обеспечить финансовую поддержку регионов. Это показывает, что Правительство, продолжает Павлова, не стоит на месте, а нацелено на решение комплексных проблем и развитие страны в долгосрочной перспективе.

«Однако не стоит забывать о контроле за расходованием бюджетных средств. Важно обеспечить их эффективное использование и исключить нецелевое расходование. Только тогда мы можем быть уверены, что все инвестиции в социальную сферу будут приносить ожидаемую отдачу и действительно делают жизнь людей лучше», - резюмировала спикер.

Первый проректор, проректор по научной работе Казанского инновационного университета, доктор юридических наук, профессор, эксперт Общественной палаты Республики Татарстан Игорь Бикеев, в свою очередь, сказал, что главное богатство любой страны – люди. Именно они, по его словам, сохраняют традиции народа, обеспечивают преемственность поколений, создают культурное достояние и национальное богатство. Поэтому забота о человеке, его жизни, правах и интересах – важнейшая функция государства, часть его миссии, считает спикер.

«Конечно, крайне значимыми являются вопросы поддержки беременных женщин и семей с детьми, повышения рождаемости. Страна у нас огромная, задач и перспектив множество, поэтому нас просто должно быть больше. А для этого необходимы условия, созданием которых государство и будет еще более активно заниматься», - добавил Бикеев.

Он подчеркнул, что реализация национальных проектов уже серьезно изменила нашу жизнь в разных областях. Грядущее увеличение их финансирования из федерального бюджета почти в два раза по сравнению с 2019–2024 годами позволит нам существенно продвинуться в решении существующих проблем.

«Для меня, например, очень интересен нацпроект "Продолжительная и активная жизнь". По большому счету он обеспечивает инвестиции в здоровье граждан России. Долгая жизнь с хорошим самочувствием и возможностью посильно трудиться на свое и общее благо – нереализованная мечта многих предыдущих поколений людей», - поделился спикер.

Он добавил, что новый федеральный бюджет поможет и регионам, на их поддержку ежегодно планируется направлять по 3,3 трлн рублей.

«Нам тоже есть куда эффективно потратить выделяемые ресурсы. Так, Раис Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов в послании Государственному Совету 27 сентября 2024 года объявил о решении с 2025 года начать реализацию новой республиканской программы по модернизации коммунальной инфраструктуры. Износ сетей и хозяйства очень большой, различные аварии крайне часты и приносят множество неудобств татарстанцам. Объединение федеральных и республиканских усилий позволит более успешно решать имеющиеся проблемы в этой и других сферах», - резюмировал спикер.