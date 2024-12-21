Эксперты из Татарстана оценили итоги года с Владимиром Путиным

Фото: © Ильнар Тухбатов / «Татар-информ»

Эксперты из Татарстана оценили итоги года, подведенные Президентом РФ Владимиром Путиным. Также они рассказали, что из услышанного стало наиболее актуально для республики и о чем эксперты сами спросили бы главу государства. Комментарии опубликованы на сайте клуба экспертов.

Так, председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов сказал, что Путин был здесь не просто политиком и лидером во время прямой линии.

«Я не знаю, кто бы ещё из современных мировых лидеров (нынешних или прошлых) мог бы выдержать такой формат, когда лидер страны выходит к людям и отвечает на их вопросы 4,5 часа. Причём делает это всегда очень убедительно, ярко и со знанием дела. Это, на мой взгляд, очень сильный сигнал, потому что Путин был здесь не просто политиком и лидером. Мы видели сегодня Путина очень сильным, волевым и мужественным человеком, который искренне переживает за судьбы страны, каждого её гражданина», - сказал он.

Также итоги года с Владимиром Путиным оценила и член Общественной Палаты РФ от РТ, советник Председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ, доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова.

«Итоги года» с Президентом России вызвали много откликов. Самым важным результатом, по мнению многих, стало подтверждение курса на суверенитет России и активную работу во всех сферах. Отдельного внимания заслуживают вопросы, касающиеся оценки работы Татарстана, Казани и БРИКС. Однако, наиболее актуальным стал вопрос расширения социальных гарантий для военных журналистов, блогеров и корреспондентов, работающих в зонах боевых действий. И вопрос о приравнивании статуса ветеранов боевых действий для всех категорий участников боевых действий, включая контрактников, бойцов ЧВК, мобилизованных и военных корреспондентов», - сказала спикер.

Павлова напомнила, что также было высказано предложение расширить категории граждан, имеющих право на льготы, охватывая всех, кто принимает участие в приближении победы. Необходимость прямых поручений Президента по этому вопросу подчеркивалась неоднократно, отметила она.

«Остро обсуждалась и оценка решения о начале специальной военной операции на Украине. Были высказаны соображения о том, что, зная о будущем развитии ситуации, действия могли быть предприняты раньше. Упор на решение проблем граждан и укрепление социальной сферы, прозвучавший из уст Президента, стал важным аспектом прямой линии. Подчеркивалась необходимость пересмотра и модернизации подходов, которые уже не соответствуют реалиям текущей ситуации, а также необходимости активного участия и заботы о близких людях», - подчеркивает заслуженный тренер России.

В завершении Павлова сказала, что «Итоги года» с Владимиром Путиным остаются важным каналом коммуникации между главой государства и обществом.

«Ключевыми темами стали международная повестка и специальная военная операция, отражая фокус Кремля на этих направлениях», - резюмировала спикер.