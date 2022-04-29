Эксперты из Татарстана: Очень важно сохранять память о войне и подвиге советских людей

Сегодня Казань присоединилась к Всероссийскому профсоюзному автопробегу «Zа мир без нацизма», который проводится с 12 апреля по 9 мая. Акцию организовала Федерация независимых профсоюзов России в поддержку военных, участвующих в спецоперации на Украине, объявленной 24 февраля Президентом РФ Владимиром Путиным. О важности таких мероприятий высказались члены Экспертного клуба из Татарстана.

«Это большое патриотическое мероприятие, которое проходит через каждый федеральный округ. Участники автопробега, участвуют в митингах, проводят постоянные встречи с народом, и видят полную картину всеобщей поддержки действий нашего правительства, и показывают какое сейчас народное единство, которого мы в нашей стране в таком масштабе очень долго ждали, какой всплеск патриотизма, нетерпения к нацистскому режиму», — сказал кандидат экономических наук, доцент Мунир Гафиятуллин

Он отметил, что жители страны искренне переживают из-за того, что сейчас происходит на территории Украины, однако также понимают, что РФ не может бездействовать при возникающих для нее угрозах.

Председатель Молодежной Ассамблеи народов Татарстана Тимур Кадыров заметил, что нацизм, против которого воевали все народы Советского Союза, обрел сегодня вторую жизнь, поэтому сейчас очень важно сплотиться и вновь дать отпор тем людям, которые заявляют о своей избранности по праву рождения или проживания.

«Татарстанская молодежь как никто понимает важность сохранения мирного сосуществования представителей различных национальностей и религий, понимает хрупкость мира, который выстраивался веками», — сказал Кадыров.

Он подчеркнул, что нацизму и фашизму нет места в современном мире и эти идеологии должны быть в корне разрушены.

«Мы не имеем права, не должны позволить вновь распространиться по миру фашизму, в борьбе с которым погибли 26 миллионов граждан Советского Союза, представителей различных национальностей», — заявил эксперт.

Член Общественной палаты РТ Андрей Большаков отметил, что важно сохранить память о Великой Отечественной войне и подвиге советского народа.

«Проведение СВО связано, прежде всего, с необходимостью денацификации Украины. Россия остается той страной, которая свято чтит традиции Победы, — сказал эксперт. — Ряд других государств сегодня открыто запрещает празднование Дня Победы, законодательно запрещает праздник на своей территории. При этом в ряде стран даже чествуют ветеранов СС и коллаборационистов. Поэтому очень важно сохранение памяти о войне, подвиге советских людей».

По его мнению, такие акции профсоюзов, как автопробег «Zа мир без нацизма», важны своей массовостью и единством людей, представляющих разные регионы, этнические и конфессиональные группы. Такие автопробеги следует проводить в большинстве стран СНГ и в ряде крупных стран современного мира: Китае, Индии, Вьетнаме, Бразилии, резюмировал Большаков.

Член Российской ассоциации политических наук Зоя Силаева сказала, что участники акции еще раз обращают внимание людей на опасность возрождения нацизма в современном обществе и напоминают о возможных последствиях.

«Самоотверженность в борьбе за мирное небо над головой, патриотизм, любовь к родному дому, к своей семье, к Отечеству были и остаются для российского общества фундаментальными. Эти ценности передаются из поколения в поколение», — отметила Силаева.

Доктор философских наук, профессор Олег Агапов добавил, что гражданскую инициативу профсоюзов можно только приветствовать.

«Всероссийский пробег по городам России „Zа мир без нацизма“, в том числе и в Казани, станет формой проявления гражданской солидарности, четкой и ясной манифестацией духовного отрицания любых форм нацизма и фашизма», — резюмировал он.