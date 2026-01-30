Эксперты из Татарстана обсудили важность сохранения памяти о преступлениях нацизма

В день 82-й годовщины снятия блокады Ленинграда Президент России Владимир Путин возложил цветы на Невском пятачке и посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге. Также, накануне годовщины освобождения узников Аушвица, он заявил о недопустимости забвения преступлений нацизма и подчеркнул роль Красной армии в спасении народов Европы. Тему сохранения исторической памяти и современные вызовы обсудили эксперты из Татарстана.

Кандидат экономических наук, доцент Мунир Гафиятуллин считает, что сохранение исторической памяти о преступлениях нацизма и недопущение их повторения требует комплексного подхода, сочетающего образовательные, правовые, культурные и международные меры.

По его мнению, ключевую роль играет образование и просвещение. Он отмечает важность включения в учебные программы изучения истории нацизма, Холокоста, геноцида и военных преступлений. По словам эксперта, уроки истории и литературы, встречи с ветеранами, а также экскурсии в музеи и мемориальные комплексы помогают сформировать у молодежи понимание масштабов трагедии и осознание недопустимости повторения подобных событий.

Гафиятуллин подчеркивает, что необходимо уделять внимание причинам возникновения нацизма, его идеологии и последствиям для человечества.

Также он указывает на значимость мемориализации и сохранения исторических свидетельств, включая создание и поддержку музеев, мемориалов и памятников жертвам нацизма. По его словам, бывшие концентрационные лагеря нередко превращаются в музеи, где представлены документы, артефакты и свидетельства выживших.

Эксперт обращает внимание на проекты, подобные российскому «Без срока давности», которые направлены на раскрытие архивных материалов о преступлениях нацистов и их пособников и способствуют сохранению исторической правды.

Отдельно Гафиятуллин отмечает необходимость противодействия фальсификации истории, борьбы с искажением фактов, умалением роли жертв и попытками героизации нацистских преступников. Он подчеркивает важность постоянного мониторинга проявлений неонацизма и экстремистских тенденций в обществе, а также использования полученных данных для корректировки профилактических мер.

Особое внимание, по его мнению, следует уделять уязвимым группам, в том числе молодежи, подверженной влиянию радикальных идей.

В заключение эксперт отмечает, что ключевым условием эффективности такой работы является системность и последовательность, а утрата исторической памяти может привести к повторению трагических событий прошлого.

Депутат Госсовета РТ, заместитель Председателя Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку, кандидат юридических наук Ринат Фазылов отметил, что Великая Отечественная война советского народа была и остается самой жестокой и кровопролитной войной в истории человечества.

Он подчеркнул, что фашистская Германия, напав на Советский Союз, стремилась не только захватить территорию страны и ее ресурсы, но и истребить коренные народы, проложив путь к мировому господству.

В условиях, когда историческая правда все чаще подвергается фальсификации со стороны недружественных стран, по его словам, особую важность приобретают мероприятия, направленные на сохранение памяти и формирование у молодого поколения достоверного понимания величайшей трагедии и победы XX века.

Он добавил, что в Татарстане ведется масштабная работа по формированию чувства гордости за Родину и воспитанию уважительного отношения к ее истории. Ежегодно активисты Региональной общественной молодежной организации «Объединение «Отечество» участвуют в «Вахте Памяти», проводя экспедиции в разных регионах России, в которых традиционно принимают участие поисковые отряды, созданные из студентов вузов республики.

Большую просветительскую работу, отметил он, ведут Татарстанский филиал Российского общества «Знание» и региональное отделение Российского военно-исторического общества. Также депутат напомнил, что по инициативе Раиса республики Рустама Минниханова 2026 год в Татарстане объявлен Годом воинской и трудовой доблести.

Фазылов подчеркнул, что это еще одно подтверждение того, что вопросы сохранения великой истории, уважения к защитникам Отечества и труженикам тыла являются важнейшими ценностными ориентирами республики, объединяющими разные поколения.

Член Общественной Палаты РФ от РТ, советник Председателя «Динамо» РТ, доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова подчеркнула, что действия Президента в дни памятных дат важны не как символ, а как позиция государства.

Она отметила, что Невский пятачок и Пискаревское кладбище – это места, где история не допускает интерпретаций, где невозможно что-то приукрасить или упростить, и они служат прямым напоминанием о масштабе жертвы и о цене, которую заплатили за остановку нацизма.

По ее словам, заявление об Освенциме принципиально именно сейчас, поскольку в Европе память о Второй мировой войне постепенно используется в политических целях.

Павлова отметила, что меняется язык, смещаются акценты, размывается ответственность: освободителей пытаются поставить в один ряд с палачами, а преступления нацизма преподносятся как абстрактная трагедия без конкретных виновных. Она назвала это опасной тенденцией, разрушающей основу послевоенного европейского консенсуса.

Она также пояснила, что сохранение памяти требует системной и честной работы, а не деклараций и ритуалов. По ее мнению, важно защищать факты, обучать молодежь и сохранять масштаб событий: преступления нацизма нельзя рассматривать вне их контекста, а вклад Красной армии в освобождение Европы не должен быть предметом торга или умолчания.

Павлова подчеркнула, что в Татарстане историческая память формируется через личное вовлечение. Республика дала фронту сотни тысяч бойцов, десятки тысяч из них погибли, и это, по ее словам, не просто статистика, а судьбы конкретных людей. Поэтому работа с молодежью строится вокруг архивов, поисковых экспедиций, школьных музеев и реальных биографий, что делает историю устойчивой к манипуляциям.

Она добавила, что память о войне является элементом общественной устойчивости и национальной безопасности, и пока общество ясно понимает, что такое нацизм и какую цену заплатили за его уничтожение, повторение подобных трагедий невозможно. Именно в этом, по ее словам, заключается главный смысл сохранения исторической правды.

Председатель Комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Общественной палаты РТ, директор Республиканского Центра молодежных (студенческих) формирований по охране общественного порядка «Форпост» Тимур Камалетдинов подчеркнул, что помнить о трагедии Великой Отечественной войны и чтить подвиг прадедов, бойцов Красной Армии, освободивших мир от нацизма, – это святой долг поколений, живущих благодаря их подвигу.

Он отметил, что в наши дни, когда запад пытается переписать историю, ставить Россию на одну линию с нацистской Германией и утверждать, что именно наша страна начала войну, важно не просто помнить историю, но и донести до молодого поколения правду.

Камалетдинов подчеркнул необходимость рассказывать всему миру о ужасе нацизма, вновь поднимающего голову, и о том, какой ценой прадедам досталась свобода и мирная жизнь в Европе.