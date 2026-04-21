Эксперты из Татарстана обсудили развитие выборных процедур в России

В Национальном центре «Россия» по итогам международной научно-практической конференции, посвященной наблюдению и экспертизе электоральных процессов, создали первую независимую международную ассоциацию наблюдения за выборами. В нее вошли эксперты более чем из 60 стран.

Институт наблюдения остается одним из ключевых механизмов, обеспечивающих легитимность выборов. Российская система наблюдения и избирательное законодательство считаются одними из наиболее развитых, и у зарубежных специалистов появилась возможность изучать этот опыт.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что страна готова к открытому взаимодействию в сфере наблюдения за выборами. Она отметила, что от имени избирательных комиссий пригласила иностранных коллег принять участие в наблюдении за выборами депутатов Госдумы, которые пройдут в сентябре.

Первый проректор Казанского инновационного университета, депутат Госсовета Татарстана Игорь Бикеев считает, что допуск международных наблюдателей свидетельствует об открытости избирательной системы и готовности к внешней оценке.

По его мнению, присутствие наблюдателей позволяет опровергать недостоверную информацию, подрывающую доверие к выборам, а также изучать зарубежный опыт. Он отметил, что сильной стороной российской системы является детально проработанное законодательство, исключающее нарушения, которые, по его словам, встречаются в ряде стран, включая случаи голосования умерших или не имеющих гражданства лиц.

При этом Бикеев подчеркнул, что каждая система имеет свои особенности и, хотя заимствование опыта возможно, безусловного ориентира на зарубежные практики быть не должно.

Доцент Казанского федерального университета, заместитель председателя Комиссии по правовым вопросам и общественному контролю ОП РТ Евгения Храмова рассматривает международных наблюдателей как элемент имиджа государства и инструмент внешних коммуникаций. По ее мнению, само их присутствие демонстрирует открытость страны и стремление к интеграции.

Она считает, что интерес иностранных наблюдателей к выборам в России свидетельствует о стремлении изучить российский опыт, а российские избирательные комиссии, в свою очередь, могли бы перенять у зарубежных коллег практики в сфере общественных коммуникаций и гражданского просвещения.

Заведующий кафедрой международных отношений КФУ Андрей Большаков отметил, что изменения в мировой политике, связанные с переходом к многополярности, затронули и институт наблюдения за выборами. Он указал, что западные системы в последние годы столкнулись с рядом проблем, включая скандалы вокруг выборов в различных странах.

По его оценке, ранее западные наблюдатели нередко оценивали выборы, не учитывая национальную специфику. В новых условиях, как считает Большаков, это становится невозможным. Он также отметил, что технологии наблюдения, применяемые в России, странах СНГ и ряде других регионов, показывают высокую эффективность.

Создание международной ассоциации, по его словам, отражает модернизацию института наблюдения и формирует альтернативу западным организациям, а признание российского опыта на международном уровне способствует его распространению.

Член Общественной палаты России от Татарстана, советник председателя «Динамо» РТ Ольга Павлова подчеркнула, что создание ассоциации с участием более 60 стран стало новым этапом институционального развития системы электорального контроля. По ее словам, Россия предлагает модель наблюдения, которую можно масштабировать.

Павлова отметила, что роль международных наблюдателей выходит за рамки символического участия и включает проверку процедур, сопоставление практик и формирование профессиональных стандартов. Она добавила, что приглашение зарубежных миссий на выборы усиливает доверие к процессу.

Среди особенностей российской системы Павлова выделила сочетание правовых механизмов и цифровых решений, включая видеонаблюдение и участие общественных наблюдателей. В то же время она указала, что российским комиссиям стоит учитывать зарубежный опыт в развитии аналитики, изучении поведения избирателей и совершенствовании коммуникации.

В целом, по ее оценке, формируется более сложная система контроля, где важны прозрачность, сопоставимость данных и профессионализм наблюдателей.