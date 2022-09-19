Эксперты из Татарстана: Надо задуматься о постепенном упразднении ЕГЭ

Стандарты в образовательных программах позволяют учесть разнообразие мнений и позиций по вопросам содержания образования. Однако процесс внедрения займет большое количество времени. Такое мнение высказал на площадке Экспертного клуба Айдар Акмалов из Татарстана, комментируя введение «золотого стандарта» школьного образования.

Член Общественной палаты РТ, доктор политических наук Андрей Большаков также согласился: на то, чтобы увидеть хоть какой-то результат, понадобится много времени.

«Для внедрения всех новшеств в учебный процесс и получение эффекта необходимо время. Поэтому о результатах можно говорить через несколько лет», — подчеркнул Большаков.

Он также призвал увеличить материальную поддержку учителей, вводить систему распределения для тех, кто учится на бюджете в педагогических вузах или педагогических специальностях в университете, решить проблему прихода в школы молодых учителей.

«Репетиторство так и будет развиваться в последующие годы, данный закон ему никак не помешает. Наверное, надо задуматься и о постепенном упразднении ЕГЭ, только делать это необходимо рационально и вдумчиво», — заявил Большаков.

Кандидат политических наук, член Российской ассоциации политических наук, кандидат политических наук Зоя Силаева также подчеркнула, что единое пространство необходимо, поскольку содержание базового образования должно быть одинаковым и не зависеть от социально-экономического статуса семьи, места и статуса образовательного учреждения и других факторов.

«Переезжая, дети не будут испытывать сложности в адаптации к новым программам и учебникам», — сказала Силаева.

Она призвала не упрощать образование до уровня подготовки к ЕГЭ, поскольку это ведет к деградации общества.

«Открытым остается вопрос о том, должна ли школа вообще готовить к ЕГЭ? ЕГЭ сейчас включает не школьную, а углубленную программу, порой рассчитанную на уровень первокурсника вуза», — посетовала эксперт.

Она отметила, что единый подход к учебникам также является хорошей идеей, но для реализации необходимо много времени и финансирования.

Доцент кафедры политологии КФУ, кандидат политических наук Виктор Сидоров также отметил важность «золотого стандарта» в школах, однако это не избавит родителей от необходимости прибегать к помощи репетиторов.

«Стандарты в образовании безусловно важны. Это создает единое образовательное пространство, позволяет укреплять общегражданскую идентичность <...> К сожалению, невозможно обеспечить все школы равным и сильным педагогическим составом. Онлайн-репетиторы, к примеру, могут стать хорошим помощником для школьников», — резюмировал Сидоров.