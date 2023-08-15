Эксперты из Татарстана могут принять участие в акции «Поделись своим Знанием»

Эксперты из Татарстана могут присоединиться к акции «Поделись своим Знанием» и стать лекторами этого просветительского проекта. Регистрация лекторов и площадок открылась 14 августа на сайте Общества «Знание». Сама акция, четвертая по счету, пройдет с 1 по 30 сентября.

Проект этого года включит в себя около 20 тысяч просветительских уроков, мастер-классов, встреч с учеными, общественными деятелями, предпринимателями и другими экспертами из разных отраслей, сообщает Общество «Знание».

Эксперты будут обсуждать со школьниками и студентами очень широкий круг тем: спорт, здоровье, благотворительность, карьера, культура, искусство, современные технологии, экология, история, научные прогресс, патриотизм. Образовательные учреждения смогут самостоятельно выбирать лекторов или площадки в электронном личном кабинете, специально разработанном для акции текущего года.

Как сообщил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль, у акции 2023 года много интересных новшеств. Так, акция начнется 1 сентября с просветительского марафона «Поделись своим знанием». В этот день российские государственные и общественные деятели, ученые, спортсмены и артисты проведут восемь открытых тематических уроков в средних школах, университетах, академиях искусств, музеях. Уроки будут транслироваться в прямом эфире на сайте Общества «Знание», а также в сообществе «Знания» во ВКонтакте.

Акция «Поделись своим Знанием» организована Российским обществом «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства культуры РФ. Акция стартовала в 2021 году. За это время было проведено свыше 20 тысяч лекций, зарегистрировано более 20 тысяч площадок, 20 тысяч лекторов и полмиллиона слушателей.